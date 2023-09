Presentazione di Super: la True-Blue Australian Lager della Golden West Brewing Co.

Golden West Brewing Co., un birrificio artigianale con sede a Subiaco, nell'Australia occidentale, ha recentemente presentato la sua ultima creazione: Super, una lager australiana dal vero blu. Traendo ispirazione da un'epoca in cui ordinare una birra significava scegliere tra una birra a gradazione elevata o una birra a gradazione media, Super rende omaggio alla semplicità e alla nostalgia di quell'epoca.

Super versa una tonalità dorata pulita con una schiuma generosa, tentando gli appassionati di birra con il suo aspetto invitante. Al naso, la birra vanta un distinto aroma di malto, che ricorda i tappeti nel retro dell'iconico locale di musica dal vivo di Perth, The Grosvenor, negli anni '1990. Il sorso iniziale offre un'esperienza morbida e soddisfacente, ma presto si trasforma in un delizioso equilibrio tra l'amarezza del malto e un finale frizzante.

Questa tinnie, o birra in lattina, ha già lasciato il segno nella scena della birra locale, guadagnandosi una medaglia d'argento al Perth Royal Beer Show del 2023. Il suo riconoscimento è meritato considerando la sua capacità di riportare gli amanti della birra indietro ai tempi d'oro quando Swanny, o Swan Gold a metà forza, regnava sovrano.

Con un volume alcolico (ABV) del 4.2%, Super è ideale anche da condividere con gli amici, riportando il cameratismo spesso associato alla divisione di un drink. Al prezzo di circa $ 23 per una confezione da quattro, questo tinnie non è solo un assaggio di nostalgia ma anche un grande valore per gli appassionati di birra artigianale.

Quindi, se rimpiangi i tempi antichi in cui la scelta della birra era più semplice e l'attenzione era rivolta alla qualità e alla tradizione, Super di Golden West Brewing Co. dovrebbe essere sul tuo radar. Brinda all'artigianato australiano e goditi questa birra lager blu, che ha ottenuto un solido punteggio di 3.5 tramonti WA su 5.

Fonte:

– Golden West Brewing Co. (sito web del birrificio)

– Perth Royal Beer Show (competizione della birra)

Definizioni:

– Tinnie: termine usato in Australia per riferirsi a una lattina di birra.

– ABV: Alcohol by Volume, una misura standard utilizzata per indicare il contenuto di alcol in una bevanda.