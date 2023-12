THQ Nordic ritarda l'uscita di Alone in the Dark Remake per ulteriori miglioramenti

THQ Nordic e lo sviluppatore Pieces Interactive hanno preso la decisione di posticipare ancora una volta l'attesissimo remake di Alone in the Dark, posticipando la data di uscita dal 16 gennaio al 20 marzo 2024. La mossa rappresenta uno sforzo per concedere al team più tempo per la multa. -tuning ed evitare di esercitare pressioni inutili sul team di sviluppo durante il frenetico periodo natalizio.

La motivazione principale dietro il ritardo, secondo THQ Nordic, è garantire che il gioco superi le aspettative della comunità dei giocatori. Uno dei fattori che contribuiscono ad aumentare l'attesa sono le eccezionali performance dei famosi attori di Hollywood David [Barbour] e Jodie [Comer], che interpreteranno i principali protagonisti del gioco.

Alone in the Dark rende omaggio all'originale rivoluzionario e offre ai giocatori l'opportunità di immergersi nell'agghiacciante narrativa creata da Mikael Hedberg, noto per il suo lavoro su SOMA e Amnesia: The Dark Descent. Il gioco consente ai partecipanti di calarsi nei panni di Edward Carnby, interpretato dal talentuoso David Harbour di Stranger Things e Hellboy, o di Emily Hartwood, interpretata da Jodie Comer di Free Guy e Killing Eve. Questa classica esperienza survival horror rivisitata combina elementi di horror psicologico con un'atmosfera gotica del sud.

Sebbene i giocatori possano sentirsi ansiosi di esplorare il mondo di Alone in the Dark, possono comunque soddisfare la loro curiosità scaricando il prologo di Grace in the Dark. Questa anteprima indipendente darà ai fan un assaggio di ciò che possono aspettarsi dall'attesissima versione.

Alone in the Dark è in sviluppo per PlayStation 5, Xbox Series e PC tramite Steam, promettendo un'esperienza visivamente sbalorditiva e coinvolgente per gli appassionati di horror di tutto il mondo. Grazie all'impegno di THQ Nordic nel fornire un'esperienza di gioco raffinata ed eccezionale, i fan possono essere certi che l'attesa varrà la pena.