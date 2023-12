Il remake di Alone in the Dark di THQ Nordic è stato posticipato: più tempo per la lucidatura e niente crunch

Riepilogo: THQ Nordic e lo sviluppatore Pieces Interactive hanno annunciato un altro ritardo per il prossimo remake di Alone in the Dark. La data di uscita, inizialmente riprogrammata al 16 gennaio 2024, è stata posticipata al 20 marzo 2024. La decisione è stata presa per concedere al team più tempo per le rifiniture e per evitare qualsiasi potenziale crisi durante le vacanze di Natale.

Nel tentativo di soddisfare e superare le aspettative della community, THQ Nordic e Pieces Interactive hanno espresso il desiderio che il gioco sia all'altezza delle eccezionali performance delle star di Hollywood David Barbour e Jodie Comer, che interpretano i principali protagonisti del gioco survival rivisitato. gioco dell'orrore.

Alone in the Dark, un tributo all'innovativo titolo originale, invita i giocatori ad approfondire la storia inquietante creata da Mikael Hedberg, noto per il suo lavoro su SOMA e Amnesia: The Dark Descent. Il gioco offre una prospettiva unica in quanto i giocatori possono scegliere di impersonare Edward Carnby, interpretato da David Harbour, o Emily Hartwood, incarnata da Jodie Comer. Il classico rivisitato fonde l'horror psicologico con elementi del gotico meridionale.

Anche se la data di uscita è stata posticipata, i fan desiderosi di avere un assaggio di Alone in the Dark possono comunque dedicarsi al prologo di Grace in the Dark, che è disponibile per il download.

Il remake di Alone in the Dark è attualmente in fase di sviluppo per PlayStation 5, Xbox Series e PC tramite Steam. Il team di sviluppo vuole garantire che il gioco raggiunga il massimo livello di qualità e soddisfi le aspettative dei giocatori che attendono con ansia la sua uscita.

