Il plaid della Tesla Model S è all'altezza delle aspettative?

Quando la Tesla Model S arrivò per la prima volta sul mercato nel 2012, segnò una svolta. Ha dimostrato al mondo che le auto elettriche possono essere potenti, lussuose ed entusiasmanti. Ma andiamo avanti velocemente fino al 2021 e le cose hanno preso una svolta. L'ultima versione della Model S, la Plaid, sta ricevendo recensioni contrastanti e sollevando dubbi sull'abilità ingegneristica di Tesla.

La Model S Plaid vanta oltre 1,000 cavalli e promette un'accelerazione strabiliante. Tuttavia, la realtà è al di sotto delle aspettative. Il reporter senior di Road & Track, Chris Perkins, descrive la sua esperienza alla guida del Plaid come "terrificante". Nonostante la potenza impressionante, il Plaid non ha le capacità necessarie di telaio, sterzo e frenata per gestirlo in modo efficace.

Perkins paragona la Plaid alla Taycan Turbo S di Porsche, una concorrente diretta nel segmento delle berline elettriche ad alte prestazioni. La Taycan Turbo S eccelle in termini di dinamica, con uno sterzo impeccabile, un grip eccezionale e una frenata impeccabile. L'impegno di Porsche verso l'eccellenza ingegneristica è evidente nel test di tortura dei freni, in cui ogni veicolo deve fermarsi più volte senza problemi.

D'altra parte, Tesla non è all'altezza in questo senso, utilizzando gli stessi componenti frenanti standard su tutta la gamma Model S. I clienti hanno la possibilità di passare a un pacchetto di freni in carbonio-ceramica per un extra di $ 15,000, ma questo è un costo aggiuntivo per un presunto veicolo di punta. Tali compromessi suggeriscono una mancanza di attenzione ai dettagli e alla qualità ingegneristica.

Si potrebbe sostenere che l’attenzione di Tesla su altri progetti, come il Cybertruck, abbia distolto risorse dal rendere il Plaid davvero eccezionale. Lo sfacciato personaggio pubblico di Elon Musk e le controverse buffonate online aumentano ulteriormente lo scetticismo che circonda la performance del Plaid.

Quindi, la Tesla Model S Plaid è davvero all’altezza delle aspettative? La risposta sembra essere un sonoro no. Sebbene una volta la Model S fosse considerata un veicolo rivoluzionario, la sua ultima iterazione non è all’altezza in aree cruciali. Come dice il proverbio, “o muori da eroe, o vivi abbastanza a lungo da diventare il cattivo”. Sembra che, nel caso della Model S Plaid, quest'ultima cosa si sia avverata.

Domande frequenti

1. Come si confronta la Tesla Model S Plaid con concorrenti come la Porsche Taycan?

La Tesla Model S Plaid non è all'altezza rispetto alla Porsche Taycan Turbo S in termini di dinamica, frenata ed eccellenza ingegneristica complessiva.

2. I clienti possono aggiornare i freni della Model S Plaid?

Per un costo aggiuntivo di 15,000 dollari, i clienti possono optare per un pacchetto di freni in carbonio-ceramica, che non è incluso di serie.

3. L'attenzione di Tesla su altri progetti ha influito sulla qualità della Model S Plaid?

Si teme che l'attenzione di Tesla su progetti come il Cybertruck possa aver distolto risorse dal rendere il Plaid un veicolo davvero eccezionale.

4. Qual è il significato del personaggio pubblico di Elon Musk?

La sfacciata personalità pubblica di Elon Musk e il controverso comportamento online hanno contribuito allo scetticismo sulle prestazioni del Plaid e sulle capacità ingegneristiche di Tesla.

5. La Tesla Model S è ancora un'auto innovativa?

L'originale Tesla Model S era considerata rivoluzionaria, ma l'ultima iterazione, la Plaid, non è all'altezza delle aspettative e non è all'altezza in aree cruciali.