By

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelenskyj, ha annunciato che l'Ucraina sta dispiegando potenti sistemi di difesa aerea a Odessa, il porto strategico per il grano del paese. Gli eventi recenti suggeriscono che questa non è una promessa vuota. Un missile non identificato ha abbattuto un bombardiere russo, il Sukhoi Su-24, sull'isola di Snake, che secondo quanto riferito stava preparando un attacco a Odessa o ad uno dei porti fluviali dell'Ucraina.

Mentre i dettagli delle munizioni trasportate dal Su-24 rimangono sconosciuti, è chiaro che il potenziamento dei sistemi di difesa aerea dell’Ucraina ha potenzialmente dato loro un vantaggio sulle forze russe. È possibile che le difese aeree ucraine ora si estendano oltre la portata dei missili da attacco terrestre tipicamente utilizzati dalla flotta russa del Mar Nero contro Odessa o i porti del Danubio.

L'esercito ucraino ha confermato l'abbattimento sui social media, esprimendo soddisfazione per aver distrutto l'attentatore russo. Il Su-24 si aggiunge alla lista delle vittime russe, insieme all’incrociatore missilistico Moskva, affondato dopo essere stato colpito dai missili antinave ucraini all’inizio di quest’anno.

Prima di questi recenti sviluppi, l’Ucraina faceva affidamento sui missili terra-aria S-300 di epoca sovietica per proteggere Odessa. Questi missili hanno una portata fino a 50 miglia in circostanze normali. Tuttavia, con i nuovi sistemi di difesa aerea in atto, i missili ucraini lanciati da Odesa possono ora minacciare gli aerei russi fino all’isola di Snake.

Ciò suggerisce che la batteria di difesa aerea appena schierata a Odessa potrebbe essere costituita da sistemi Patriot di fabbricazione americana o da versioni a lungo raggio dell’S-300 di base. Indipendentemente dall’esatto equipaggiamento utilizzato, è chiaro che l’Ucraina ha adottato misure significative per migliorare le proprie capacità difensive nella regione.

Poiché le tensioni tra Ucraina e Russia continuano ad aumentare, è fondamentale monitorare l’evoluzione della situazione e valutare il potenziale impatto che questi sistemi di difesa aerea potenziati potrebbero avere sugli equilibri di potere nella regione.