Steam Deck di Valve: riconquistare il trono con nuovi aggiornamenti

L'attesissima console di gioco portatile di Valve, Steam Deck, ha fatto un trionfale ritorno come il prodotto più venduto dell'azienda fino ad oggi. Dopo aver temporaneamente eliminato la lista dei 10 bestseller di Steam, l'introduzione dello Steam Deck OLED e le successive riduzioni di prezzo sulle varianti LCD più vecchie hanno riportato la console portatile alla posizione numero uno, un'impresa che non veniva raggiunta da molto tempo.

Lo Steam Deck OLED segna un progresso significativo rispetto al suo predecessore dalla sua presentazione iniziale nel febbraio 2022. Questa versione aggiornata vanta numerosi miglioramenti notevoli, tra cui un pannello OLED a 90 Hz più grande e più capace, una batteria più consistente, connettività wireless migliorata, feedback tattile migliorato. e una maggiore capacità di archiviazione di base.

Sebbene lo Steam Deck OLED possa avere un SoC (System on a Chip) più debole rispetto a concorrenti come ROG Ally, il redattore senior di Tom's Hardware Andrew E. Freedman attesta che il suo display vibrante e di alta qualità lo colloca in un campionato a parte. A partire da ora, Steam Deck OLED e Nintendo Switch sono le uniche console di gioco portatili che offrono pannelli OLED, offrendo ai giocatori un'esperienza visiva coinvolgente.

La strategia di Valve non si è fermata alla presentazione della versione OLED aggiornata. Oltre al lancio, le varianti LCD originali dello Steam Deck hanno subito riduzioni di prezzo, con il modello eMMC da 64 GB ora al prezzo di soli $ 349.99. Nel frattempo, le versioni NVMe da 256 GB e 512 GB sono disponibili rispettivamente a $ 399 e $ 449. Per i giocatori che cercano risparmi ancora maggiori, Valve continua a vendere deck Steam LCD ricondizionati certificati con sconti ancora più elevati. Tuttavia, questi modelli ricondizionati sono attualmente esauriti al momento della stesura di questo articolo.

Con queste offerte allettanti, non sorprende che Steam Deck abbia riconquistato il suo trono come il prodotto più venduto di Valve. I giocatori che in precedenza erano titubanti a causa del prezzo possono ora acquistare i modelli LCD più convenienti, mentre coloro che cercano un'esperienza di gioco premium possono concedersi lo Steam Deck OLED e il suo straordinario display.

Domande frequenti (FAQ)

Cos'è il mazzo Steam? Steam Deck è una console di gioco portatile sviluppata da Valve Corporation. Consente agli utenti di giocare ai giochi per PC mentre sono in movimento. Quali sono le caratteristiche principali dello Steam Deck OLED? Steam Deck OLED è dotato di un pannello OLED da 90 Hz, batteria più grande, connettività wireless migliorata, feedback tattile migliorato e maggiore capacità di archiviazione di base. Come si confronta Steam Deck OLED con la concorrenza? Sebbene Steam Deck OLED abbia un SoC più debole rispetto ad alcuni concorrenti, il suo vivace display OLED lo distingue e offre un'esperienza di gioco visivamente coinvolgente. Quali sono le opzioni di prezzo per Steam Deck? Il prezzo per lo Steam Deck varia a seconda del modello. Le ultime varianti OLED vanno da $ 549 a $ 649, mentre Valve offre modelli LCD scontati a partire da $ 349.99. I modelli LCD ricondizionati sono disponibili anche a prezzi ancora più bassi, soggetti a disponibilità in magazzino.