Il misterioso destino dei Simpson: il sequel Hit & Run e le domande senza risposta

L'amato gioco a mondo aperto, The Simpsons: Hit & Run, affascina i fan da anni con la sua miscela unica di umorismo e gameplay. Nonostante la sua popolarità e la richiesta di un seguito, gli sviluppatori del gioco hanno recentemente rivelato che un gioco successivo non si è mai materializzato, lasciando perplessi i fan e persino gli stessi sviluppatori.

In una recente intervista con MinnMax, programmatori, produttori, designer e produttori esecutivi coinvolti nel gioco originale hanno condiviso la loro confusione e delusione riguardo alla cancellazione del sequel. Alla domanda sul motivo dell'interruzione della produzione, il produttore esecutivo John Melchior ha risposto con sconcerto, dicendo: "Non lo so".

È stata una decisione davvero bizzarra che ha lasciato tutti i soggetti coinvolti a grattarsi la testa. Melchior ha spiegato che il successo del gioco originale ha portato a un accordo per cinque giochi con meno finanziamenti di quanto avevano previsto gli sviluppatori. La decisione di fermare la produzione fu uno shock anche per il capo di Melchior, che aveva consegnato loro il gioco "su un piatto d'argento".

Il gioco originale, pubblicato da Vivendi Universal Games nel 2003, prevedeva una cospirazione aliena a Springfield, con i giocatori impegnati in varie missioni per svelare gli eventi misteriosi. Uno degli aspetti più iconici del gioco sono state le missioni di corsa ispirate a Grand Theft Auto, che i fan ricordano con affetto.

Il seguito pianificato intendeva espandere la meccanica di guida introducendo la capacità di trainare oggetti dai veicoli. Il designer Darren Evenson ha menzionato un prototipo che era stato sviluppato per questa funzionalità prima che il progetto venisse scartato. Tuttavia, a parte il prototipo e una trama vaga, non erano stati fatti molti progressi.

Gli sviluppatori hanno espresso la loro incredulità per l'annullamento del progetto, poiché avevano previsto che The Simpsons: Hit & Run diventasse un franchise. Per loro, un seguito sembrava una progressione naturale, ma è stato improvvisamente tolto dal tavolo.

Uno dei principali fattori che contribuirono al fallimento del sequel fu il fallimento di Vivendi nel garantire i diritti del videogioco I Simpsons. È interessante notare che la società è riuscita a ottenere i diritti per altri franchise popolari come Buffy the Vampire Slayer. Alla fine, EA ha acquisito i diritti dei videogiochi nel 2005; tuttavia, dal 2007 non è stato rilasciato nessun nuovo gioco basato sui Simpsons.

In conclusione, mentre le speranze per un seguito di The Simpsons: Hit & Run potrebbero essere deluse finché EA manterrà i diritti sul franchise, i fan possono ancora sperare in una versione rimasterizzata del gioco originale. I misteri che circondano la cancellazione del sequel continuano a lasciare perplessi sia i fan che gli sviluppatori, lasciandoli a chiedersi quali possibilità avrebbero potuto esserci.

FAQ

Ci sarà mai un seguito de I Simpson: Hit & Run?

Al momento, un seguito di The Simpsons: Hit & Run è stato ufficialmente escluso. Sia gli sviluppatori che i fan del gioco sono rimasti perplessi dalla decisione di interrompere la produzione.

Perché la produzione del sequel è stata interrotta?

Il motivo esatto dietro la cancellazione del sequel rimane sconosciuto. Il produttore esecutivo John Melchior ha espresso confusione sulla decisione e ha menzionato i vincoli finanziari dell'accordo di cinque partite come un fattore determinante.

Quali caratteristiche uniche erano previste per il sequel?

Il seguito pianificato mirava a introdurre nuove meccaniche di guida, consentendo ai giocatori di trainare oggetti dai veicoli. Sebbene sia stato sviluppato un prototipo per questa funzionalità, il progetto alla fine è stato annullato, lasciando poco chiara la portata della sua implementazione.

Quali fattori hanno contribuito alla caduta del sequel?

Uno dei fattori principali è stato il fallimento di Vivendi nell'ottenere i diritti del videogioco The Simpsons, mentre si è assicurata con successo i diritti su altri franchise popolari come Buffy the Vampire Slayer. Questo fallimento ha giocato un ruolo significativo nella decisione di cancellare il sequel.