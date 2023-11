By

L'ascesa delle reti ibride: analisi del rapporto Frost Radar 2021 sui servizi di rete di abilitazione

Nell'era digitale di oggi, le aziende fanno molto affidamento sulla propria infrastruttura di rete per connettersi con clienti, partner e dipendenti. Con la continua evoluzione della tecnologia, le organizzazioni adottano sempre più reti ibride per soddisfare le diverse esigenze di connettività. Un recente rapporto Frost Radar sui servizi di rete di abilitazione fa luce su questa tendenza in crescita e fornisce preziose informazioni sullo stato delle reti ibride nel 2021.

Le reti ibride, come definite dal rapporto, sono una combinazione di diverse tecnologie di rete, come le tradizionali reti geografiche (WAN), le reti geografiche definite da software (SD-WAN) e le reti basate su cloud. Questo approccio consente alle aziende di sfruttare i punti di forza di ciascun tipo di rete, ottimizzando prestazioni, sicurezza e convenienza.

Secondo il Frost Radar Report, l’adozione di reti ibride è in aumento a causa di diversi fattori chiave. In primo luogo, la crescente dipendenza da applicazioni e servizi basati su cloud richiede un’infrastruttura di rete flessibile e scalabile. Le reti ibride consentono alle organizzazioni di integrare perfettamente i propri sistemi locali con gli ambienti cloud, garantendo un trasferimento e un'accessibilità fluidi dei dati.

Inoltre, la pandemia di COVID-19 ha accelerato il passaggio al lavoro da remoto, rendendo la connettività affidabile e sicura una priorità assoluta per le aziende. Le reti ibride offrono maggiore resilienza e ridondanza, riducendo al minimo i tempi di inattività e garantendo operazioni ininterrotte anche in circostanze difficili.

Il Frost Radar Report evidenzia inoltre l’importanza dei fornitori di servizi di rete nell’abilitazione e nella gestione delle reti ibride. Questi fornitori offrono una gamma di servizi, tra cui progettazione, implementazione, monitoraggio e ottimizzazione della rete. Collaborando con fornitori di servizi esperti, le aziende possono sfruttare la propria esperienza e concentrarsi sulle operazioni principali, lasciando agli esperti le complessità della gestione della rete.

FAQ:

D: Cosa sono le reti ibride?

R: Le reti ibride sono una combinazione di diverse tecnologie di rete, come WAN tradizionali, SD-WAN e reti basate su cloud. Consentono alle aziende di ottimizzare prestazioni, sicurezza ed efficienza dei costi sfruttando i punti di forza di ciascun tipo di rete.

D: Perché le reti ibride stanno guadagnando popolarità?

R: Le reti ibride stanno diventando sempre più popolari a causa della crescente dipendenza da applicazioni e servizi basati su cloud, nonché dalla necessità di un'infrastruttura di rete flessibile e scalabile. La pandemia di COVID-19 ha inoltre accelerato la loro adozione, poiché le aziende danno priorità a una connettività affidabile e sicura per il lavoro da remoto.

D: In che modo i fornitori di servizi di rete contribuiscono alle reti ibride?

R: I fornitori di servizi di rete svolgono un ruolo cruciale nel abilitare e gestire le reti ibride. Offrono servizi quali progettazione, implementazione, monitoraggio e ottimizzazione della rete, consentendo alle aziende di sfruttare le proprie competenze e concentrarsi sulle operazioni principali.

In conclusione, il Frost Radar Report on Enablement Network Services evidenzia l’ascesa delle reti ibride come una tendenza chiave nel 2021. Poiché le aziende fanno sempre più affidamento sulla connettività digitale, le reti ibride offrono una soluzione flessibile, scalabile e resiliente. Collaborando con i fornitori di servizi di rete, le organizzazioni possono affrontare le complessità della gestione della rete e garantire operazioni senza interruzioni nel panorama aziendale dinamico di oggi.