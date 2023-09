Revival: la nascita e l'eredità del circuito automobilistico di Goodwood

By

Il Goodwood Motor Circuit occupa un posto speciale nella storia delle corse automobilistiche britanniche. Anche se non ha mai ospitato un Gran Premio del campionato del mondo, ha rappresentato un palcoscenico amato per l’emergente industria automobilistica britannica. Dal 1948 al 1966, il Motor Circuit vide gare attive, seguite da un periodo di test ed eventi sprint fino al 1997. Fu solo grazie agli sforzi di Charles March, ora Duca di Richmond e Gordon, che il Motor Circuit visse una rinascita. .

Durante il suo periodo di massimo splendore, Goodwood era un percorso aeroportuale a media velocità che offriva un ambiente stimolante e pittoresco. Il circuito era tracciato attorno al tracciato perimetrale di un aeroporto di caccia della RAF in tempo di guerra e presentava pendenze, ondulazioni, curve veloci, curve strette e la famosa chicane aggiunta nel 1952. Divenne noto per promuovere buone corse ed era considerato un circuito gratificante da i migliori piloti come Stirling Moss.

La nascita del Goodwood Motor Circuit può essere attribuita agli sforzi di Freddie Richmond, il duca di Richmond e Gordon, appassionato di automobilismo. All'indomani della seconda guerra mondiale, quando Brooklands fu persa a causa dello sviluppo, non esisteva alcuna sede di corse permanente sulla terraferma britannica. Richmond, in collaborazione con il Junior Car Club (JCC), ha svolto un ruolo fondamentale nell'organizzazione dei primi raduni di gare internazionali del dopoguerra. Alla fine, scoprirono che la pista perimetrale dell'ex RAF Westhampnett nella tenuta di Goodwood era il luogo ideale per un circuito.

L'incontro inaugurale ebbe luogo nel settembre 1948 e pose le basi per le gare future. Il finanziamento era spesso una sfida per il British Automobile Racing Club (BARC), che organizzava le gare a Goodwood, ma si trovarono sponsor generosi per sostenere gli eventi. Anche la scena sociale che circonda Goodwood ha giocato un ruolo significativo nel suo fascino, con pub e ristoranti lungo le strade di accesso rurali.

Nel corso degli anni, il Goodwood Motor Circuit ha messo in mostra piloti leggendari come Nino Farina, Juan Manuel Fangio, Mike Hawthorn e Jim Clark. Ha coltivato il talento dei piloti britannici e ha assistito all'ascesa degli sport motoristici di livello mondiale nel paese.

