Il Reboot Rally di Fortnite ritorna con entusiasmanti ricompense nel novembre 2023

I fan di Fortnite si rallegrano! Epic Games ha annunciato l'attesissimo ritorno dell'evento Reboot Rally, che si svolgerà in Fortnite OG dal 3 novembre al 2 dicembre 2023. Questo popolare evento consente ai giocatori di guadagnare oggetti gratuiti collaborando con gli amici che non hanno giocato all'evento. gioco da un po' o sei nuovo arrivato nell'universo di Fortnite.

Per partecipare al Reboot Rally, i giocatori devono invitare un amico che abbia giocato a Fortnite per meno di due ore nei trenta giorni precedenti il ​​2 novembre 2023. Gli inviti possono essere inviati tramite il gioco stesso o dal sito ufficiale dedicato a questo. promozione a tempo limitato.

Completando una serie di missioni e obiettivi bonus durante l'evento, i giocatori possono sbloccare una serie di entusiasmanti oggetti gratuiti. Queste ricompense includono l'emoticon GG infernale, la copertura del drago infuocato, l'aliante Skerran e il piccone del tradimento del cavaliere. Più missioni e obiettivi bonus i giocatori completeranno, più punti accumuleranno per sbloccare questi premi esclusivi.

Il Reboot Rally prevede sia missioni giornaliere che missioni della campagna. Le missioni giornaliere offrono l'opportunità di guadagnare punti completando compiti specifici con gli amici invitati. Più missioni giornaliere vengono completate, maggiori saranno le possibilità di guadagnare più punti per sbloccare gli ambiti oggetti gratuiti.

Le missioni della campagna, d'altro canto, si svolgono in più fasi e implicano il raduno di amici e l'acquisizione di esperienza in varie modalità di gioco come Battle Royale, Zero Build, Team Rumble ed esperienze create dal creatore. Ogni fase completata ricompenserà i giocatori con punti da aggiungere al loro totale.

Non perdere questa fantastica opportunità per guadagnare oggetti esclusivi e divertirti con Fortnite con i tuoi amici! Segna sul tuo calendario l'evento Reboot Rally che inizierà il 3 novembre e preparati a intraprendere missioni e sfide emozionanti nel mondo di Fortnite OG.

Domande frequenti (FAQ)

1. Quando si svolgerà l'evento Reboot Rally?

L'evento Reboot Rally si svolgerà dal 3 novembre al 2 dicembre 2023 in Fortnite OG.

2. Come posso partecipare al Reboot Rally?

Per partecipare è necessario invitare un amico che abbia giocato a Fortnite per meno di due ore nei trenta giorni precedenti il ​​2 novembre 2023. Gli inviti possono essere inviati all'interno del gioco o tramite il sito ufficiale.

3. Quali premi posso guadagnare durante il Reboot Rally?

Completando missioni e obiettivi bonus, i giocatori possono guadagnare oggetti gratuiti come l'emoticon GG infernale, l'involucro del drago in fiamme, l'aliante Skerran e il piccone del tradimento del cavaliere.

4. Come funzionano le missioni giornaliere?

Le missioni giornaliere consentono ai giocatori di guadagnare punti completando compiti specifici con gli amici invitati. Più missioni giornaliere vengono completate, più punti i giocatori accumulano per sbloccare gli oggetti gratuiti.

5. Cosa sono le missioni della campagna?

Le missioni della campagna prevedono il radunamento di amici e l'acquisizione di esperienza in varie modalità di gioco, come Battle Royale, Zero Build, Team Rumble ed esperienze create dal creatore. Il completamento di ogni fase delle missioni della campagna premia i giocatori con punti per il conteggio totale.