Nella primavera del 2023, Sunshine Henle ha ricevuto un messaggio di testo da sua madre, o almeno così credeva. Non sapeva che l'entità dietro i messaggi era un "ghostbot", una riproduzione digitale della sua defunta madre basata sul ChatGPT di OpenAI. Questa tecnologia emergente, denominata “grief tech”, mira a fornire conforto e compagnia a coloro che soffrono per la perdita di una persona cara. Tuttavia, mentre utenti come Henle apprezzano il comfort offerto da questi chatbot avanzati, gli esperti avvertono delle implicazioni etiche e psicologiche associate al loro utilizzo.

Startup tecnologiche legate al dolore come Replika, HereAfter AI, StoryFile e Seance AI sono entrate in scena, offrendo vari servizi per aiutare le persone ad affrontare la perdita. Questi servizi spaziano dalle conversazioni video interattive con i defunti agli avatar virtuali e ai lasciti audio. Per fornire un'esperienza personalizzata, gli utenti vengono guidati attraverso questionari sulla personalità, che addestrano gli algoritmi AI delle piattaforme.

Analogamente ad altri modelli di business basati su abbonamento, le piattaforme di tecnologia del dolore offrono agli utenti piani tariffari a più livelli. A seconda delle funzionalità e della qualità desiderate, i prezzi dell’abbonamento possono variare da pochi dollari al mese a diverse centinaia di dollari all’anno. Ad esempio, il piano premium di StoryFile garantisce agli utenti l'accesso a video più lunghi e ad alta risoluzione dei loro cari defunti per una tariffa una tantum di $ 499.

Mentre alcuni fondatori si avvicinano a questa tecnologia con cautela, altri assumono un atteggiamento più aggressivo. Jarren Rocks, il fondatore di Seance AI, sottolinea che il suo software offre una conclusione piuttosto che un'interazione a lungo termine. Al contrario, Justin Harrison di You, Only Virtual immagina un mondo in cui il dolore diventa obsoleto, con la sua piattaforma che mira a riprodurre l'autentica essenza dei propri cari.

Nonostante i vantaggi di queste tecnologie, sono state sollevate preoccupazioni relative al consenso, alla dipendenza psicologica, al linguaggio distorto e al marketing rivolto agli utenti vulnerabili. Gli esperti di etica dell’intelligenza artificiale e i ricercatori di tecnologia vedono il rapido sviluppo della tecnologia del dolore con scetticismo, evidenziando potenziali problemi legali ed etici. Ad esempio, uno studio recente ha rilevato che l’app complementare di chatbot personale Replika ha esposto gli utenti vulnerabili a contenuti espliciti subito dopo la registrazione, sottolineando la necessità di misure di salvaguardia in queste piattaforme.

Inoltre, l’aumento dei deepfake post-mortem ha acceso discussioni sulla privacy e sui diritti di pubblicità. Sebbene in alcuni stati siano state implementate normative per le celebrità, gli individui medi rimangono non protetti. Di conseguenza, gli esperti chiedono modifiche alle politiche durante il processo di pianificazione patrimoniale per incorporare una clausola “Do not bot me” e garantire l’uso responsabile di queste tecnologie.

Mentre la società è alle prese con la complessità di questi progressi, il futuro della tecnologia del dolore rimane incerto. Sebbene offra un nuovo approccio per affrontare la perdita, i suoi potenziali rischi e le implicazioni etiche richiedono un’attenta considerazione. Trovare un equilibrio tra fornire conforto e difendere i diritti personali sarà fondamentale mentre navighiamo in questo nuovo mondo coraggioso di compagni artificiali.

