Fornire scelta ai dipendenti: la chiave per il benessere nella vita lavorativa

Secondo un recente rapporto di Gympass e Northwell Health, le aziende devono ancora affrontare la sfida di trovare un accordo di lavoro che si adatti alle preferenze sia dei dipendenti che dei datori di lavoro. Il rapporto, intitolato “State of Work-Life Wellness”, ha intervistato oltre 5,000 lavoratori a tempo pieno e ha scoperto che esisteva una divisione uniforme tra coloro che preferivano il lavoro remoto, ibrido e in ufficio. Lo studio suggerisce che la chiave per il benessere mentale sta nel fornire ai dipendenti la possibilità di scegliere il proprio ambiente di lavoro.

I ricercatori hanno confrontato i lavoratori che erano in grado di lavorare nel loro ambiente preferito (“lavoratori abbinati”) con quelli il cui ambiente era stato scelto per loro (“lavoratori non abbinati”). Lo studio ha rilevato che coloro che hanno avuto l’opportunità di scegliere hanno sperimentato una maggiore produttività, livelli di stress inferiori, un riposo migliore e una maggiore soddisfazione con il proprio datore di lavoro. Tuttavia, molte aziende stanno ancora implementando il rientro obbligatorio in ufficio, creando un divario significativo nel benessere sul posto di lavoro.

Il co-fondatore e CEO di Gympass, Cesar Carvalho, sottolinea l'importanza di soddisfare le esigenze e i desideri in continua evoluzione dei dipendenti attraverso forti vantaggi in termini di benessere e flessibilità. La stessa Gympass ha una politica di flessibilità che abbraccia sia il lavoro in ufficio che quello a distanza senza imporre un numero specifico di giorni o orari in ufficio.

Consentire ai dipendenti di scegliere nel proprio ambiente di lavoro è stato a lungo raccomandato dagli esperti del mondo del lavoro ed è una pietra miliare delle future tendenze lavorative. Le aziende che implementano un modello di lavoro ibrido, con pochi giorni di lavoro settimanali obbligatori, stanno ancora limitando i vantaggi del lavoro distribuito per i dipendenti e per l’azienda.

Il rapporto evidenzia inoltre l’importanza del benessere e della salute mentale per i dipendenti. La maggior parte degli intervistati ha affermato che tutti gli aspetti del proprio benessere, compresa la salute fisica e mentale, influiscono sulla produttività sul lavoro. Oggi più che mai i lavoratori danno priorità al proprio benessere, con il 93% degli intervistati che afferma che è altrettanto importante quanto il loro stipendio. Inoltre, l’87% dei lavoratori prenderebbe in considerazione l’idea di lasciare un lavoro che non metta al primo posto il proprio benessere.

Guardando al futuro, i dipendenti sono alla ricerca di aziende che diano priorità al loro benessere e valorizzino la soddisfazione e le prestazioni complessive dei propri dipendenti. Ciò va oltre i vantaggi superficiali e richiede una progettazione strutturale che ponga il dipendente al centro. Dare priorità al benessere dei dipendenti non è più un facoltativo ma un investimento fondamentale che contribuirà alla soddisfazione e alla produttività dei dipendenti nel lungo periodo.