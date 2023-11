Puoi fare affidamento sul sistema video sicuro HomeKit di Apple per una maggiore sicurezza

By

Quando si tratta di acquistare telecamere di sicurezza per proteggere i propri spazi interni o esterni, trovare un marchio affidabile e degno di fiducia può essere una vera sfida. Con un mercato pieno di scandali legati alla sicurezza, software scadenti, abbonamenti costosi e feed video lenti, non c'è da meravigliarsi che molti facciano fatica a trovare una soluzione a prova di proiettile. Tuttavia, il sistema HomeKit Secure Video (HSV) di Apple potrebbe essere proprio la risposta che stai cercando.

Anche se inizialmente il sistema HomeKit Secure Video ha avuto i suoi alti e bassi, posso dire con certezza che si è dimostrato una scelta affidabile nel lungo periodo. Certo, presenta alcune limitazioni e si rivolge principalmente a coloro che fanno già parte dell'ecosistema Apple, ma è ricco di vantaggi convincenti che lo rendono davvero degno di considerazione.

Un aspetto essenziale da tenere a mente è che l'utilizzo di HomeKit Secure Video di Apple richiede molto più di una semplice fotocamera che supporti HomeKit. Avrai anche bisogno di un hub domestico designato, come HomePod mini, HomePod o Apple TV, nonché di un abbonamento iCloud. Sebbene sia tecnicamente possibile utilizzare un iPad come hub domestico, Apple non lo consiglia.

Il sistema HomeKit Secure Video offre tre opzioni di abbonamento iCloud: 50 GB, 200 GB e 2 TB. Quest'ultimo piano, iCloud+, supporta anche telecamere HSV illimitate. È importante notare che il filmato della videocamera non conta ai fini del limite di spazio di archiviazione su iCloud, rendendolo una scelta ancora più allettante.

L'utilizzo di HomeKit Secure Video di Apple potrebbe richiedere un piccolo investimento, ma la maggiore sicurezza che offre vale il costo. Quindi, se stai cercando un sistema di telecamere di sicurezza robusto e affidabile, vale sicuramente la pena considerare l'HSV di Apple.

FAQ

Quante telecamere supporta HomeKit Secure Video di Apple?

L'HSV di Apple supporta fotocamere illimitate, soprattutto con i nuovi piani iCloud+.

Posso utilizzare un iPad come hub domestico per HomeKit Secure Video?

Sebbene sia tecnicamente possibile, Apple sconsiglia di utilizzare un iPad come hub domestico per la nuova architettura Home.

Quali sono le opzioni di abbonamento iCloud per HomeKit Secure Video?

Apple offre tre piani di abbonamento iCloud: 50 GB, 200 GB e 2 TB. I piani iCloud+ supportano anche telecamere HSV illimitate.

Il filmato della videocamera viene conteggiato ai fini dei limiti di spazio di archiviazione su iCloud?

No, le riprese della videocamera non contano ai fini del limite di spazio di archiviazione su iCloud.