La Midtown Detroit Tower sarà trasformata in appartamenti per soggiorni prolungati Marriott Bonvoy

Una torre di 12 piani nel centro di Detroit è pronta per l'ennesima conversione, questa volta in un aparthotel per soggiorni prolungati. The Plaza, un edificio degli anni '1960 precedentemente trasformato da uffici ad appartamenti di lusso, sarà completamente convertito nella prima proprietà Apartments By Marriott Bonvoy nell'impresa immobiliare statunitense con sede a Detroit Il gruppo Roxbury ha firmato un accordo con Marriott per convertire tutti i 72 appartamenti esistenti in unità per soggiorni prolungati, completamente arredate. La conversione dovrebbe iniziare il prossimo anno e i residenti esistenti potranno restare fino alla scadenza dei loro contratti di locazione.

La decisione di convertire The Plaza è stata influenzata dalla natura in evoluzione della domanda residenziale nel centro di Detroit. Il formato per soggiorni prolungati consente allo sviluppatore di raggiungere un pubblico più ampio e soddisfare le mutevoli preferenze dei residenti. Si ritiene che vi sia una domanda di appartamenti arredati per soggiorni prolungati che supera l'offerta a Detroit.

Sviluppi simili in città includono il ROOST Apartment Hotel e le proprietà per soggiorni prolungati Sonder, di recente apertura. Il Plaza ha funzionato bene come appartamenti tradizionali, ma la conversione gli consentirà di soddisfare la crescente domanda di alloggi per soggiorni prolungati.

La torre, originariamente conosciuta come Professional Plaza Tower, fu inaugurata nel 1966 come edificio per le arti mediche. Nel corso degli anni, ha affrontato la possibilità di demolizione prima di essere ristrutturato in appartamenti da The Roxbury Group nel 2015-2016. La torre presenta una famosa insegna al neon che raffigurava un martello che colpisce un chiodo, un omaggio al sindacato locale dei falegnami. Questa segnaletica originale è stata conservata ed è ora esposta nel cocktail bar Hammer & Nail dell'edificio.

Marriott ha recentemente annunciato che la prima struttura Apartments by Marriott Bonvoy a San Juan, Porto Rico, aprirà presto. Il marchio è noto per le sue offerte premium e di lusso.

Con la continua crescita del mercato dei soggiorni prolungati e l’evoluzione delle richieste dei residenti, in futuro si possono prevedere ulteriori sviluppi di questo tipo. La riconversione di The Plaza rappresenta un cambiamento significativo nel suo scopo, rispondendo al contempo alle mutevoli esigenze degli inquilini.