L'uscita su PC di Horizon: Forbidden West continua a suscitare entusiasmo

Riepilogo: Horizon: Forbidden West, l'attesissimo sequel di Horizon Zero Dawn, è in procinto di uscire su PC all'inizio del 2024. Il gioco sarà disponibile sotto forma di Horizon Forbidden West Complete Edition, che include contenuti bonus e l'espansione Burning Shores. Con il successo del porting su PC di Horizon Zero Dawn, Sony ha abbracciato pienamente il mercato dei PC e sta lavorando per fornire un'esperienza di gioco migliorata per i giocatori di PC.

Mentre Horizon Zero Dawn è attualmente disponibile su Steam con uno sconto del 75%, gli sviluppatori Guerrilla Games ricordano ai giocatori PC che il suo seguito, Horizon Forbidden West, è in arrivo. Una delle versioni più popolari di Sony del 2022, Horizon Forbidden West è stato originariamente lanciato come titolo intergenerazionale sia su PlayStation 4 che su PlayStation 5. Tuttavia, la sua espansione Burning Shores era esclusiva per PlayStation 5 a causa dei suoi requisiti hardware più elevati.

La versione PC di Horizon Forbidden West Complete Edition sarà disponibile sia su Steam che su Epic Games Store. Anche se la data di uscita ufficiale del gioco e i requisiti di sistema devono ancora essere annunciati, le aspettative per un rilascio su PC di successo sono alte. Nixxes, il team dietro le versioni PC di giochi popolari come Ratchet & Clank: Rift Apart e Marvel's Spider-Man, sta guidando lo sviluppo della versione PC di Forbidden West.

I giocatori PC possono aspettarsi una serie di miglioramenti e funzionalità nella versione PC di Forbidden West. Le aspettative includono il supporto per tecnologie all'avanguardia come DLSS, XeSS e FSR per prestazioni grafiche migliorate. Si prevede inoltre che il gioco offra impostazioni grafiche avanzate che superano quelle della sua controparte PlayStation 5. Inoltre, i giocatori possono godere di un framerate sbloccato, supporto per monitor ultrawide e controlli completi di mouse e tastiera.

I fan attendono con impazienza l'uscita di Horizon: Forbidden West su PC e le discussioni sul gioco possono essere trovate sui forum OC3D. Con il successo del porting per PC di Horizon Zero Dawn, sembra che l'abbraccio di Sony al mercato dei PC continuerà a crescere.