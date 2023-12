Nuovo titolo: Infinix presenta tecnologie mobili rivoluzionarie: ricarica wireless senza cavi e batteria per temperature estreme

Infinix, innovatore leader nel settore tecnologico, ha annunciato due tecnologie rivoluzionarie destinate a rivoluzionare il settore della telefonia mobile. Questi progressi all’avanguardia, denominati tecnologia Infinix AirCharge e Extreme-Temp Battery, saranno presentati all’attesissimo evento ShowStoppers durante il Consumer Electronics Show (CES) del 2024.

La tecnologia Infinix AirCharge amplia i confini della ricarica via etere. È una soluzione di ricarica wireless che elimina la necessità di cavi fisici, rendendola un'opzione più comoda e facile da usare per caricare i dispositivi in ​​movimento. Con questa tecnologia, gli utenti possono caricare i propri dispositivi entro una distanza compresa tra 0 e 20 cm, senza dover toccare il pad di ricarica o utilizzare cavi. Ciò è reso possibile dall’uso della tecnologia di risonanza magnetica multi-bobina e di algoritmi adattivi. La tecnologia AirCharge dà priorità anche alla sicurezza dell'utente, operando a una bassa frequenza inferiore a 6.78 MHz e offrendo una potenza di ricarica fino a 7.5 W. Supporta il circuito di risonanza e protezione da sovratensione (OVP) end-to-end per garantire la sicurezza della ricarica anche in scenari in cui la distanza e la posizione tra il telefono e il pad di ricarica cambiano rapidamente.

D'altra parte, la tecnologia Extreme-Temp Battery è un'innovazione rivoluzionaria nella tecnologia delle batterie. Questo sistema di batterie avanzato è progettato per resistere e adattarsi a temperature estreme, rendendolo ideale per l'uso in vari ambienti e applicazioni. Le batterie normali spesso presentano problemi in ambienti estremamente freddi, come il congelamento degli ioni di litio. Tuttavia, la batteria Extreme-Temp di Infinix utilizza un elettrolita biomimetico e una tecnologia di fusione a stato solido per funzionare eccezionalmente bene anche a temperature fino a -40°C. Con un intervallo di temperatura di ricarica compreso tra -40°C e 60°C, garantisce funzionalità e resistenza negli ambienti freddi più difficili.

Queste nuove tecnologie di Infinix non solo trasformeranno il modo in cui carichiamo i nostri dispositivi, ma miglioreranno anche l'esperienza complessiva dell'utente. La tecnologia AirCharge offre la comodità della ricarica wireless senza il fastidio dei cavi, consentendo agli utenti di caricare i propri dispositivi mentre giocano, guardano video o semplicemente sono seduti sul divano. Nel frattempo, la tecnologia Extreme-Temp Battery garantisce una maggiore durata della batteria e garantisce una ricarica sicura e affidabile, anche in condizioni di temperatura estreme.

L'impegno di Infinix verso l'innovazione incentrata sull'utente è evidente nella sua continua spinta verso le capacità di ricarica. Dalla tecnologia Thunder Charge alla All-Round FastCharge, hanno costantemente offerto esperienze di ricarica rapida su misura per vari scenari. L'introduzione delle tecnologie AirCharge ed Extreme-Temp Battery al CES 2024 dimostra l'impegno di Infinix nel progresso della ricarica mobile e della tecnologia delle batterie. Queste tecnologie sono progettate per rendere la ricarica più comoda ed efficiente, consentendo agli utenti di rimanere connessi e alimentati anche in movimento.