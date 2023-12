Il New Jersey accoglie il Carnegie Diner a braccia aperte

By

I residenti del New Jersey e gli appassionati di cibo si rallegrano mentre il rinomato Carnegie Diner fa il suo grande ingresso nel Garden State. L'acclamato ristorante, originariamente situato di fronte alla Carnegie Hall a Midtown Manhattan, ha ampliato la sua presenza con due ulteriori sedi, una delle quali ora si trova a Secaucus, nel New Jersey.

Con il suo menu diversificato e l'impegno per ingredienti freschi e di alta qualità, Carnegie Diner si è guadagnato un seguito devoto nel corso degli anni. La nuova sede di Secaucus, che si estende su una superficie impressionante di 6,600 piedi quadrati, rimane fedele alla formula vincente dell'originale. I clienti possono aspettarsi gli stessi appetitosi hamburger, pollo e uova biologici e deliziosi frutti di mare, tra cui salmone atlantico e branzino, tutti consegnati più volte a settimana.

Una caratteristica distintiva della location di Secaucus è la sua sala da pranzo all'aperto, che offre agli ospiti l'opportunità di cenare sotto uno splendido baldacchino di viti. Questa aggiunta, insieme al design delle piastrelle della metropolitana che rende omaggio alle radici di New York City, crea un'atmosfera calda e invitante per tutti coloro che entrano.

Gli amanti della colazione non rimarranno certamente delusi, poiché il Carnegie Diner continua a servire la colazione per tutto il giorno. Dall'aragosta alla Benedict al toast con salmone e avocado e una varietà di deliziosi pancake, c'è qualcosa per soddisfare ogni desiderio. I commensali attenti alla salute possono anche gustare una selezione di abbondanti insalate e ciotole di cereali, a dimostrazione che il cibo delizioso può essere anche sano.

E non dimentichiamoci dei dolci. La gamma di prelibatezze allettanti del Carnegie Diner è semplicemente irresistibile. La torta al cioccolato a 24 strati e i frappè cremosi vecchio stile rubano la scena, lasciando ai commensali un finale dolce per il loro pasto.

Con il suo menu a prezzi ragionevoli e un servizio eccezionale, Carnegie Diner ha raccolto una fedele base di fan disposti ad aspettare pazientemente un tavolo. Ora, i residenti del New Jersey possono provare la stessa eccezionale esperienza culinaria, direttamente a casa loro. Che tu sia del posto o disposto a viaggiare per un'avventura culinaria, il Carnegie Diner a Secaucus è un luogo di destinazione che promette di lasciare un'impressione duratura.