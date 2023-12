SiriusXM presenta app ed esperienza web rinnovate

SiriusXM sta facendo un salto nel futuro sfumando i confini tra il suo servizio radio in streaming via satellite e la musica in streaming basata su Internet. L'azienda ha recentemente presentato un'app ridisegnata e una presenza sul web come parte della sua nuova generazione di offerte. Ma non è tutto: SiriusXM sta anche semplificando la sua struttura dei prezzi per soddisfare gli utenti che desiderano esclusivamente l'app senza abbonamento satellitare.

Per soli 10 dollari al mese, gli abbonati al nuovo piano avranno accesso a tutte le funzionalità e i contenuti disponibili con un abbonamento satellitare tradizionale. Ciò significa godere di un ascolto ininterrotto da qualsiasi dispositivo, sia esso un telefono, un tablet, un browser web o anche in macchina tramite CarPlay o Android Auto. Con questo annuncio è naturale mettere in discussione la necessità di un abbonamento satellitare. Tuttavia, SiriusXM ha chiarito che non eliminerà gradualmente il suo servizio satellitare in tempi brevi. Credono invece nell’offrire scelta e nel raggiungere il maggior numero possibile di utenti attraverso strade diverse.

Sebbene l'app aggiornata e l'esperienza web siano entusiasmanti, ciò che risalta davvero è l'integrazione della loro esperienza "360L" nelle auto. Questa integrazione mira a fondere ulteriormente l’infotainment satellitare e basato su IP. I proprietari di auto nuove possono aspettarsi contenuti interattivi come parte dell'esperienza SiriusXM integrata. Sebbene la dimostrazione sia stata eseguita con il software beta su una Cadillac Lyric, l'azienda ha sottolineato che ciò che è stato mostrato non è il prodotto finale. Hanno riconosciuto che i sistemi esistenti presentano limitazioni in termini di miglioramenti dell'interfaccia utente.

Le possibilità stanno nell’espansione dell’offerta di contenuti. Oltre all’app rinnovata e all’esperienza web, SiriusXM sta introducendo una serie di nuovi canali tra cui Alt2K, Flex2K, nonché canali dedicati con artisti rinomati come Shaggy, Kelly Clarkson, John Mayer, Dolly Parton, Smokey Robinson e la società di podcast Audiochuck.

Nel complesso, la nuova app e l'esperienza web di SiriusXM rappresentano un entusiasmante passo avanti nell'evoluzione dei loro servizi. Con una struttura dei prezzi semplificata e un'offerta di contenuti ampliata, l'azienda è pronta a fornire un'esperienza audio completa e coinvolgente ai suoi utenti fedeli su varie piattaforme.