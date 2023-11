Ottieni una lampadina intelligente gratuita con l'ultimo Echo Show 5 per il suo ottavo anniversario

By

Amazon celebra l'ottavo anniversario del suo assistente vocale, Alexa, offrendo prezzi scontati su una gamma di dispositivi abilitati per Alexa. Sebbene siano disponibili molte ottime offerte, una che risalta è l'offerta di una lampadina intelligente a colori Sengled gratuita quando acquisti l'Echo Show 8 di terza generazione. Questo display intelligente è attualmente disponibile al suo prezzo più basso di tutti i tempi di $ 5, un sconto di $ 39.99. In alternativa, puoi acquistare Echo Show 69.99 da solo per $ 5, con uno sconto di $ 39.99.

L'Echo Show 5 è dotato di un display da 5.5 pollici compatto come il suo predecessore ma dotato di miglioramenti significativi. Il nuovo sistema di altoparlanti offre una qualità del suono più chiara e raddoppia i bassi, per un'esperienza audio più coinvolgente. Dispone inoltre di microfoni aggiornati e potenza di elaborazione migliorata. Essendo un dispositivo abilitato per Alexa, Echo Show 5 ti consente di controllare i tuoi dispositivi domestici intelligenti, impostare allarmi, ricevere notizie ed eseguire varie altre attività.

Non perdere questa occasione per ottenere una lampadina intelligente gratuita e goderti i vantaggi dell'ultimo Echo Show 5 a un prezzo scontato. Questa offerta è disponibile da Amazon, Best Buy e Target.

FAQ:

D: Qual è l'accordo per la celebrazione dell'ottavo anniversario di Alexa da parte di Amazon?

R: Puoi ottenere una lampadina intelligente a colori Sengled gratuita quando acquisti Echo Show 5 di terza generazione.

D: Quanto costa l'Echo Show 5 di terza generazione?

R: L'Echo Show 5 è attualmente disponibile al suo prezzo più basso di sempre di $ 39.99.

D: Quali sono i miglioramenti apportati all'ultimo Echo Show 5?

R: Il nuovo Echo Show 5 è dotato di microfoni aggiornati, un sistema di altoparlanti che offre bassi doppi e una qualità del suono più chiara e una potenza di elaborazione migliorata.

D: Cosa puoi fare con Echo Show 5?

R: Echo Show 5 è un dispositivo compatibile con Alexa che ti consente di controllare i dispositivi domestici intelligenti, impostare allarmi, ricevere notizie ed eseguire varie attività.