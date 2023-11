Ubisoft stabilisce un nuovo standard: i filmati con avanzamento rapido rappresentano una svolta

Ubisoft ha svelato un'entusiasmante funzionalità nel suo prossimo gioco sparatutto mobile, The Division Resurgence. Sebbene i filmati con avanzamento rapido non siano un concetto rivoluzionario, è una funzionalità che si vede raramente nei giochi odierni. Questo punto di svolta ha lasciato i giocatori ad anticipare con impazienza l’uscita del gioco nel 2024, con la speranza che diventi un’inclusione standard in tutti i videogiochi futuri.

Scoprendo l'abilità per caso, i giocatori si sono ritrovati a sfrecciare attraverso lunghi filmati in The Division Resurgence con un semplice tocco sullo schermo. Che si tratti di un personaggio che cammina in silenzio o di un dialogo eccessivo su una missione, i giocatori ora possono passare velocemente attraverso queste scene, risparmiando tempo e rendendo il gioco più divertente.

Sebbene saltare del tutto i filmati sia un'opzione nella maggior parte dei giochi, spesso c'è il desiderio di catturare ogni piccola parte della tradizione e dello sviluppo del personaggio. La funzione di avanzamento rapido di The Division Resurgence soddisfa questa esigenza, consentendo ai giocatori di accelerare selettivamente le parti dei filmati. Questa funzionalità minore ma di grande impatto non è solo una manna dal cielo per i giocatori che vogliono portare avanti la storia rapidamente, ma è anche ideale per chi gioca su dispositivi mobili, poiché offre la flessibilità di concludere il gioco in qualsiasi momento.

L'impegno di Ubisoft nel migliorare l'esperienza del giocatore è encomiabile. Introducendo l'opzione di avanzamento rapido in The Division Resurgence, hanno stabilito un nuovo standard nel settore dei giochi. I giocatori sono ora ansiosi di vedere questa funzionalità implementata nei futuri giochi Ubisoft, come The Division 3 e The Division Heartland.

L'attesa è palpabile e i fan dei giochi Ubisoft non possono fare a meno di desiderare la comodità e il divertimento offerti dalla funzionalità di avanzamento rapido. Con Ubisoft all'avanguardia, altri sviluppatori di giochi potrebbero prenderne nota e prendere in considerazione l'idea di incorporare questa funzionalità rivoluzionaria nelle proprie creazioni.

FAQ:

D: The Division Resurgence è il primo gioco ad avere una funzione di avanzamento rapido dei filmati?

R: No, alcuni JRPG e altri giochi includevano funzionalità simili in passato.

D: Posso saltare completamente i filmati in The Division Resurgence?

R: Sì, come la maggior parte dei giochi, The Division Resurgence consente ai giocatori di saltare completamente i filmati, se lo desiderano.

D: Quando verrà lanciato ufficialmente The Division Resurgence?

R: Il gioco è attualmente in fase di beta testing e il lancio è previsto nel 2024.