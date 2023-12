Le foche dello zoo di Milwaukee dicono addio mentre la mostra si trasferisce a causa di vincoli finanziari

Lo zoo della contea di Milwaukee ha salutato le sue amate foche durante il fine settimana, segnando la fine del loro mandato di 33 anni allo zoo. La decisione di trasferire le foche è stata annunciata da Ocean Connections, Inc., il gestore dei programmi relativi alle foche e ai leoni marini, a causa delle difficoltà finanziarie affrontate dallo zoo.

A settembre, Laura Pedriani, direttrice del marketing e delle comunicazioni dello zoo della contea di Milwaukee, ha citato “decisioni finanziarie difficili” come motivo del trasferimento. La mostra, operativa da decenni, ha richiesto ampi lavori di ristrutturazione per rimanere operativa. Sfortunatamente, lo zoo non disponeva dei fondi necessari per questi lavori di ristrutturazione, il che ha portato alla decisione di trasferire i sigilli.

I sigilli saranno ora ospitati presso le strutture gemelle di Ocean Connections a Hershey, Pennsylvania e Myrtle Beach, nella Carolina del Sud. Questo trasferimento garantirà la cura e il benessere continui delle foche che da anni affascinano i visitatori dello zoo della contea di Milwaukee.

È importante notare che l'habitat della foca comune, che non è gestito da Ocean Connections, rimarrà comunque aperto tutto l'anno. I visitatori avranno comunque l'opportunità di vedere queste affascinanti creature e conoscere il loro habitat e i loro comportamenti.

La decisione di trasferire i sigilli evidenzia le sfide finanziarie affrontate dagli zoo e dalle organizzazioni della fauna selvatica. Poiché queste strutture si sforzano di fornire la migliore assistenza ai loro animali, a volte devono essere prese decisioni difficili in merito ai finanziamenti e ai costi operativi. Tuttavia, grazie agli sforzi di Ocean Connections, le foche continueranno ad avere una casa sicura e confortevole dove potranno prosperare e deliziare i visitatori.