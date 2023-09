Mod rielaborato di Starfield HD in lavorazione, afferma il modder Halk Hogan

Il famoso modder Halk Hogan, noto per le impressionanti mod HD Reworked di The Witcher 3 e Cyberpunk 2077, ha recentemente annunciato che porterà le sue abilità nel nuovo gioco di ruolo fantascientifico di Bethesda, Starfield. Hogan ha condiviso la notizia sul suo canale YouTube, affermando che mira a migliorare l'esperienza visiva del gioco affrontando le texture a bassa risoluzione.

Nel suo post su YouTube, Hogan ha affermato che la mod è attualmente nelle prime fasi di sviluppo. Tuttavia, assicura ai fan che la prima versione della mod Starfield HD Reworked verrà rilasciata presto. Similmente ai suoi progetti precedenti, il mod di Hogan darà priorità alle texture di alta qualità, con una potenziale attenzione ai modelli nei futuri aggiornamenti. Mira inoltre a ottimizzare la mod per le prestazioni e l'uso efficiente della memoria video.

Per i fan dei mondi fantasy di CD Projekt, Hogan ha anche detto che sta continuando a lavorare sull'HDRP NextGen Edition per The Witcher 3 e sull'HDRP 2.0 per Cyberpunk 2077. Maggiori informazioni su questi progetti saranno condivise nel prossimo futuro.

La reputazione di Halk Hogan come modder con un occhio attento al miglioramento della grafica è ben consolidata. Il progetto HD Reworked per The Witcher 3 è stato così impressionante che CD Projekt lo ha incorporato nell'aggiornamento "next-gen" rilasciato nel 2022. Allo stesso modo, la sua mod di Cyberpunk 2077 migliora significativamente la grafica di Night City, a condizione che i giocatori abbiano l'hardware in grado di supportare Esso.

Anche se il teaser pubblicato per la mod Starfield HD Reworked mostra principalmente miglioramenti agli elementi ambientali come terra e rocce, gli aggiornamenti hanno un impatto notevole, elevando la grafica del gioco in modo drammatico.

Al momento non è chiaro quale hardware sarà necessario per godersi appieno la mod Starfield HD Reworked. Tuttavia, dati i trascorsi di Hogan, è prevedibile che sarà necessario un sistema potente per apprezzare appieno le immagini migliorate. Sono state rivolte richieste a Halk Hogan per ulteriori informazioni e tutti gli aggiornamenti ricevuti verranno condivisi di conseguenza.

Fonte:

– Canale YouTube di Halk Hogan