Nuovi sentieri ti aspettano in The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Addio, O Zemuria

In un entusiasmante annuncio da parte di Falcom, l'attesissimo titolo del 20° anniversario della serie di giochi di ruolo Trails è stato rivelato come The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Farewell, O Zemuria. Previsto per il lancio nel 2024 in Giappone per piattaforme non specificate, questo nuovo capitolo è destinato ad affascinare i fan del franchise.

Il gioco è ambientato nell'anno 120X, dove una terribile profezia del famoso C. Epstein predice la fine del continente zemuriano. Con l'avvicinarsi dell'X Day, un grande razzo orbale viene preparato per il lancio da una base militare nella catena del Kunlun. Il mondo trattiene il fiato, anticipando ciò che si trova oltre i cieli e alla fine del continente. In mezzo a questa suspense, alcuni individui, incluso un giovane “Spriggan”, si ritrovano insieme nella misteriosa terra di Ored. Il loro viaggio plasmerà il futuro di Zemuria?

La serie Trails ha ottenuto consensi per la sua costruzione del mondo coinvolgente e la trama epica e ha venduto oltre 7.5 milioni di copie in tutto il mondo. La storia, iniziata in The Legend of Heroes: Trails in the Sky, è continuata attraverso vari titoli, come Trails from Zero, Trails to Azure, Trails of Cold Steel, Trails into Reverie e Trails through Daybreak. In questa edizione del 20° anniversario, i giocatori possono aspettarsi una svolta drammatica nella narrazione che li lascerà con il fiato sospeso.

Anche se le piattaforme specifiche devono ancora essere rivelate, i fan possono intravedere The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Farewell, O Zemuria attraverso i primi screenshot rilasciati da Falcom. Con una grafica straordinaria e la promessa di un'avventura avvincente, questo prossimo gioco di ruolo è pronto a cambiare le regole del gioco per la serie Trails.

In conclusione, The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Farewell, O Zemuria è destinato a inaugurare una nuova era dei giochi Trails, promettendo un'esperienza indimenticabile che i fan stavano aspettando con impazienza. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questo attesissimo titolo.