Il prossimo titolo del gioco di ruolo “The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Farewell, O Zemuria” porterà una svolta drammatica alla serie Trails

Un nuovo titolo RPG è destinato ad affascinare i fan della serie Trails, poiché lo sviluppatore Falcom ha annunciato “The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Farewell, O Zemuria” come titolo per il 20° anniversario. Previsto per il rilascio nel 2024 in Giappone, il gioco promette di portare i giocatori in un viaggio epico che plasmerà il futuro del continente di Zemuria.

La storia è ambientata nell'anno 120X, dove il famoso scienziato C. Epstein ha profetizzato la fine del continente zemuriano. Mentre il mondo attende il misterioso “X Day”, un monumentale razzo orbale è pronto per essere lanciato da una base militare nella catena del Kunlun. Il destino dell'umanità è in bilico mentre l'umanità si sforza di scoprire la verità sul mondo e di avventurarsi oltre l'atmosfera del pianeta.

In questo contesto emerge un giovane eroe conosciuto come “Spriggan”, che attira forze da tutti gli angoli del paese per riunirsi nell’enigmatica regione di Ored. Le scelte prese lungo questo insidioso sentiero verso il cielo determineranno il destino di Zemuria.

Con la sua intricata costruzione del mondo e la sua trama travolgente, la serie Trails ha catturato il cuore di milioni di giocatori in tutto il mondo. The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Addio, O Zemuria continua questa tradizione, promettendo un'avventura drammatica e indimenticabile.

I fan della serie possono dare un'occhiata al prossimo titolo attraverso i primi screenshot rilasciati da Falcom. Gli screenshot mostrano le straordinarie immagini e gli ambienti coinvolgenti che i giocatori possono aspettarsi di incontrare in questo attesissimo gioco di ruolo.

Mentre aspettiamo con impazienza l'uscita di The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Farewell, O Zemuria, è chiaro che Falcom è pronta a offrire un altro capitolo eccezionale della serie Trails, invitando i giocatori a intraprendere un viaggio emozionante e trasformativo attraverso l'amato mondo di Zemuria.