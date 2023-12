Il nome completo di Ellie rivelato in The Last of Us Part 2 Remastered

Riepilogo: in un nuovo trailer di The Last of Us Part 2 Remastered, è stato notato un piccolo dettaglio che conferma il nome completo di Ellie. La tuta spaziale indossata da Ellie nella modalità roguelike presenta una targhetta con il nome "E. Williams”. Questa è la prima volta che il cognome di Ellie appare in un gioco, nonostante fosse stato precedentemente confermato dal co-presidente di Naughty Dog, Neil Druckmann. La versione rimasterizzata del gioco include anche funzionalità aggiuntive come la modalità No Return, commenti degli sviluppatori per Lost Levels e miglioramenti grafici.

Ai fan di The Last of Us è stata finalmente data la conferma del nome completo di Ellie nella prossima versione rimasterizzata del gioco. La rivelazione arriva da un trailer della nuova modalità roguelike, in cui l'utente Reddit Tomdurnell, con la sua attenzione da aquila, ha notato un sottile dettaglio sulla tuta spaziale di Ellie. La targhetta sulla tuta riporta chiaramente “E. Williams”, mettendo fine alle speculazioni sul cognome di Ellie.

In precedenza, Naughty Dog aveva accennato al cognome di Ellie attraverso documenti di progettazione e il manuale del gioco giapponese, ma questa è la prima volta che viene confermato ufficialmente nel gioco. I fan sono da tempo curiosi di conoscere i nomi completi dei protagonisti del gioco, e ora hanno finalmente una risposta.

The Last of Us Part 2 Remastered non solo rivela il nome completo di Ellie ma introduce anche la modalità No Return, una nuova aggiunta al gioco. In questa modalità, i giocatori combatteranno contro ondate di nemici su diverse mappe, aumentando gradualmente la loro forza. Offre ai giocatori la possibilità di giocare nei panni di Ellie, Dina e altri personaggi principali in vari costumi, inclusa la tuta spaziale.

Oltre alla modalità No Return, la versione rimasterizzata di The Last of Us Part 2 include tre livelli perduti con commenti degli sviluppatori, miglioramenti grafici e integrazione con il controller DualSense. I giocatori che possiedono già il gioco originale su PS4 possono passare alla versione PS5 a un prezzo scontato.

Con l'avvicinarsi della data di uscita di The Last of Us Part 2 Remastered, i fan non vedono l'ora di provare il gioco con funzionalità aggiunte e di conoscere finalmente il nome completo di Ellie.