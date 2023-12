The Last of Us Part 2 Remastered conferma il cognome di Ellie

L'attesissima versione rimasterizzata di The Last of Us Parte 2 arriverà sulle console PlayStation 5 il 19 gennaio 2024. Questa edizione migliorata del gioco non solo offre grafica migliorata e funzionalità aggiuntive, ma include anche una rivelazione significativa su uno dei i suoi personaggi principali.

Secondo quanto riportato, un utente Reddit dallo sguardo attento di nome Tomdurnell ha notato un piccolo dettaglio in un trailer della nuova modalità roguelike del gioco. Sulla tuta spaziale di Ellie si può vedere una targhetta con il nome “E. Williams." Questa è la prima conferma nel gioco del cognome di Ellie, nonostante le informazioni siano già state rivelate dal co-presidente di Naughty Dog Neil Druckmann e nei documenti di progettazione e nel manuale di gioco giapponese.

È interessante notare che questa non è la prima volta che il franchise di The Last of Us aspetta diversi anni prima di confermare il cognome di un personaggio. In The Last of Us Part 2, è stato solo allora che i fan hanno appreso che il cognome di Joel era Miller, sette anni dopo l'uscita del gioco originale.

La tuta spaziale indossata da Ellie nella versione rimasterizzata sarà disponibile anche come costume nella nuova modalità roguelike No Return. I giocatori avranno l'opportunità di combattere ondate di nemici in varie mappe, assumendo il ruolo di Ellie, Dina e altri personaggi principali, con l'aggiunta di costumi selvaggi e stravaganti.

Oltre alla modalità No Return e all'inclusione del cognome di Ellie, The Last of Us Part 2: Remastered offre una serie di altre funzionalità per il divertimento dei giocatori. Questi includono tre livelli perduti con commenti degli sviluppatori, gioco senza chitarra, miglioramenti grafici, integrazione DualSense e altro ancora.

Coloro che possiedono già il gioco originale su PS4 avranno la possibilità di eseguire l'aggiornamento alla versione PS5 con un piccolo supplemento di $ 10 e i file di salvataggio della versione precedente potranno essere facilmente importati.

Con l'avvicinarsi della data di uscita di The Last of Us Part 2 Remastered, i fan attendono con impazienza l'opportunità di tuffarsi di nuovo in questo avvincente mondo post-apocalittico e scoprire i segreti che li attendono.