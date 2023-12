Il cognome di Ellie finalmente rivelato in The Last of Us Part 2 Remastered

Nell'attesissima versione rimasterizzata di The Last of Us Parte 2, che uscirà il 19 gennaio 2024, è stata fatta un'entusiasmante scoperta riguardante la protagonista del gioco, Ellie. Il gioco originale lasciava i fan con il fiato sospeso riguardo al cognome di Ellie, ma è stato finalmente confermato nell'edizione rimasterizzata.

Durante la navigazione in un trailer della nuova modalità roguelike, un utente Reddit di nome Tomdurnell ha notato un piccolo dettaglio che ha attirato la sua attenzione. Era una targhetta con il nome sulla tuta spaziale di Ellie, appena visibile ma leggibile come “E. Williams." Questa scoperta segna la prima conferma nel gioco del nome completo di Ellie.

È interessante notare che Naughty Dog, lo sviluppatore di The Last of Us Part 2, aveva precedentemente rivelato il cognome di Ellie attraverso interviste con il co-presidente Neil Druckmann e nei documenti di progettazione e nel manuale del gioco giapponese. Tuttavia, questa è la prima volta che viene effettivamente mostrato all'interno del gioco stesso.

La versione rimasterizzata del gioco introduce la modalità roguelike No Return, in cui i giocatori possono combattere contro ondate di nemici su mappe diverse diventando gradualmente più potenti. Come bonus, la tuta spaziale di Ellie sarà disponibile come costume in questa modalità, consentendo ai giocatori di godere di una certa libertà creativa con la personalizzazione del personaggio.

The Last of Us Part 2: Remastered non solo porta il gioco su PlayStation 5 ma include anche diverse funzionalità aggiuntive. Questi includono tre livelli perduti con commenti degli sviluppatori, gioco senza chitarra, miglioramenti grafici, integrazione DualSense e altro ancora. I giocatori che possiedono già il gioco su PlayStation 4 possono effettuare l'aggiornamento alla versione PlayStation 5 pagando un piccolo costo.

I fan della serie The Last of Us possono finalmente porre fine alle speculazioni sul cognome di Ellie. Con l'imminente uscita della versione rimasterizzata, i giocatori avranno la possibilità di approfondire il mondo di Ellie e scoprire nuovi aspetti del suo personaggio.