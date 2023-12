Naughty Dog annulla lo sviluppo del gioco multiplayer online The Last of Us

Naughty Dog, lo studio di videogiochi noto per il suo gioco di successo The Last of Us, ha annunciato la cancellazione della sua attesissima versione multiplayer online del gioco. La decisione è arrivata dopo che lo studio si è reso conto che lo sviluppo di The Last of Us Online avrebbe richiesto risorse significative, ritardando potenzialmente le future versioni del gioco per giocatore singolo.

In una dichiarazione rilasciata giovedì, Naughty Dog ha riconosciuto l'attesa attorno al progetto, ma ha espresso la difficoltà della decisione di interromperne lo sviluppo. Lo studio ha citato la necessità di impegnare risorse “per gli anni a venire” come fattore cruciale nella loro scelta. Dovevano decidere se diventare uno studio esclusivamente di giochi dal vivo o continuare a concentrarsi sui giochi narrativi per giocatore singolo che definivano l'eredità di Naughty Dog. Alla fine, lo studio ha scelto quest'ultima opzione.

Lo sviluppo di The Last of Us Online è iniziato insieme alla creazione del seguito per giocatore singolo, The Last of Us Part II, che è stato rilasciato nel 2020. I fan del gioco hanno iniziato a sospettare che la versione online avesse problemi quando è stato rilasciato un aggiornamento. è stato condiviso a maggio, affermando che il gioco richiedeva più tempo per ottenere il miglior risultato possibile.

The Last of Us è un gioco acclamato dalla critica che segue il viaggio di un padre in lutto e di un'adolescente che attraversano un'America postapocalittica. Il suo successo ha portato a un adattamento televisivo della HBO nel 2023, ottenendo numerose nomination agli Emmy Award.

La cancellazione di The Last of Us Online è stata particolarmente deludente per i fan di The Last of Us Factions, un'esperienza multiplayer online limitata disponibile in alcune versioni del gioco. La reazione della comunità di gioco online è stata mista, con alcuni che hanno espresso sostegno per l'attenzione dello studio sui nuovi giochi per giocatore singolo mentre altri hanno criticato la percepita mancanza di lungimiranza.

La decisione di Naughty Dog segna un cambiamento nelle loro priorità, sottolineando il loro impegno nel fornire avvincenti giochi per giocatore singolo piuttosto che avventurarsi nel regno del multiplayer online. I fan possono aspettarsi future esperienze per giocatore singolo dal rinomato studio.