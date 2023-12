Naughty Dog cancella Last of Us Online per concentrarsi sui giochi per giocatore singolo

Naughty Dog, il rinomato studio di sviluppo di giochi dietro il franchise di The Last of Us, ha preso la difficile decisione di fermare lo sviluppo di The Last of Us Online, un ambizioso progetto multiplayer. Lo studio ha riconosciuto la delusione che questa notizia potrebbe portare ai fan della community multiplayer di The Last of Us Factions, ma ha fornito chiarezza sul motivo per cui sono arrivati ​​a questa decisione.

In una dichiarazione, Naughty Dog ha spiegato che dedicare risorse ai contenuti post-lancio di The Last of Us Online avrebbe ostacolato la loro capacità di sviluppare futuri giochi per giocatore singolo, che sono stati la pietra angolare della loro eredità. Lo studio ha riconosciuto che il team multigiocatore aveva compiuto sforzi considerevoli per creare un'esperienza unica e promettente, ma quando la portata del progetto è diventata evidente, si sono trovati di fronte a una scelta importante. Hanno dovuto impegnarsi in un modello di giochi con servizio dal vivo o continuare a dare priorità ai giochi per giocatore singolo incentrati sulla narrativa.

Naughty Dog ha assicurato ai fan che hanno in sviluppo diversi nuovi ambiziosi giochi per giocatore singolo, anche se i dettagli specifici non sono stati rivelati al momento. Questa decisione rafforza il loro impegno nel fornire esperienze coinvolgenti e accattivanti che hanno reso lo studio una potenza tra gli studi proprietari di PlayStation.

Questa non è la prima battuta d'arresto per The Last of Us Online. All’inizio di quest’anno, lo sviluppo è stato ridimensionato a causa di una revisione interna e recenti rapporti di licenziamenti hanno indicato che il progetto era stato sospeso. Ora, Naughty Dog ha confermato che non perseguirà più The Last of Us Online, scegliendo invece di concentrarsi sui propri punti di forza comprovati.

La prossima uscita dello studio, The Last of Us Part 2 Remastered, sarà lanciata il 19 gennaio 2024 per PlayStation 5.

La decisione di Naughty Dog di dare priorità ai giochi per giocatore singolo evidenzia la loro dedizione nel fornire narrazioni ricche ed esperienze di narrazione coinvolgenti. I fan possono anticipare i titoli futuri che sostengono la forte eredità dello studio spingendo al contempo i confini e affascinando i giocatori con il loro gameplay innovativo.