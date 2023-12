I contribuenti di Buffalo potrebbero dover affrontare costi ingenti per una transazione da 43 milioni di dollari

Sommario:

Un recente risarcimento da 43 milioni di dollari per una donna rimasta paralizzata dal SUV di un agente di polizia nel 2020 potrebbe finire per costare ancora di più ai contribuenti di Buffalo. Il comitato finanziario del Buffalo Common Council ha raccomandato l'emissione di un'obbligazione da 43 milioni di dollari per coprire l'accordo, con spese aggiuntive che potrebbero spingere il totale vicino ai 50 milioni di dollari. Per far fronte a ciò, la città prevede di stanziare tra i 9 e i 10 milioni di dollari all’anno nei prossimi cinque anni per coprire i pagamenti di capitale e interessi sull’obbligazione. Se approvato, questo insediamento diventerebbe il più grande della città fino ad oggi.

Articolo:

I contribuenti di Buffalo si preparano ad un impatto di vasta portata dopo un accordo da 43 milioni di dollari

I contribuenti di Buffalo sono sempre più preoccupati per i potenziali costi che potrebbero dover affrontare a causa di un recente accordo che coinvolge una donna paralizzata dal SUV di un agente di polizia. L'accordo, che ammonta a una somma significativa di 43 milioni di dollari, è attualmente in fase di revisione e potrebbe comportare una spesa ancora maggiore per la città di Buffalo, raggiungendo potenzialmente i 50 milioni di dollari in totale.

Il comitato finanziario del Buffalo Common Council ha raccomandato l'emissione di un'obbligazione da 43 milioni di dollari per coprire l'importo della transazione. Questa cauzione sarà rimborsata nel corso di cinque anni, con la città che accantonerà una sostanziale somma annuale compresa tra 9 e 10 milioni di dollari, specificatamente per coprire i costi di capitale e interessi. Il responsabile della gestione degli investimenti e del debito presso l'ufficio del controllore di Buffalo, Gregg Szymanski, ha confermato questi accordi finanziari.

Se questo accordo venisse approvato, diventerebbe senza dubbio il più grande che la città abbia mai affrontato. I contribuenti di Buffalo, già gravati da varie spese comunali, sono giustamente preoccupati per il potenziale impatto sul loro benessere finanziario. Sono in corso discussioni sulle potenziali misure per mitigare l’impatto e garantire un’equa distribuzione di questi costi.

Nonostante i potenziali grattacapi che i contribuenti di Buffalo potrebbero dover affrontare, è fondamentale dare priorità ad un adeguato risarcimento per la vittima, Chelsea Ellis, che è stata lasciata con ferite che le hanno cambiato la vita. Mentre le discussioni e le negoziazioni continuano, le principali parti interessate sono consapevoli della necessità di trovare un delicato equilibrio tra responsabilità finanziaria e sostegno alle persone colpite da tali incidenti.

In sintesi, mentre la transazione da 43 milioni di dollari per Chelsea Ellis segna un passo significativo verso la giustizia, i contribuenti di Buffalo sono profondamente consapevoli dei potenziali oneri che potrebbero subire di conseguenza. La città si trova ora ad affrontare la complessa sfida di mantenere la responsabilità fiscale rispettando al tempo stesso i propri obblighi nei confronti di coloro che sono danneggiati dalla cattiva condotta ufficiale.