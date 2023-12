Il kernel Linux 6.6.7 spodesta il Sinister 6.6.6 in rapida successione

La versione 6.6.6 del kernel Linux potrebbe aver inizialmente deliziato gli appassionati dell'open source vestiti di nero, ma il suo regno è stato interrotto. Nel giro di pochi giorni, è stato sostituito da una più gradevole iterazione 6.6.7.

Alla fine di ottobre, Linux ha rilasciato la versione 6.6 e nel giro di poche settimane è stata designata come l'ultima versione supportata a lungo termine. Questa è diventata una tendenza comune negli ultimi anni, in cui l'ultima versione completa dell'anno viene dichiarata stabile e riceve diversi anni di aggiornamenti. Di conseguenza, il kernel 6.5, lanciato in agosto per commemorare il 32esimo compleanno del progetto, ha ora raggiunto il suo stato di fine vita dopo 13 rilasci minori.

Greg Kroah-Hartman, la figura stimata dietro il kernel stabile, ha rilasciato venerdì la versione 6.6.5, introducendo più di 100 modifiche. Tra questi aggiornamenti c'era un backport problematico, precedentemente evidenziato nel nostro recente rapporto sul kernel 6.1.66. Questa alterazione della porta posteriore, relativa alla gestione del Wi-Fi, si basava su una modifica precedente che era stata omessa dal kernel 6.1.66. Di conseguenza, il kernel 6.1.67 ha seguito rapidamente l'esempio per correggere il problema di interruzione del wireless.

Lo stesso problema è riemerso nella versione 6.6.5 e, come nella precedente serie di kernel stabili, la modifica problematica è stata rapidamente rimossa il giorno lavorativo successivo. Lunedì è stato rilasciato il kernel 6.6.6, rimuovendo solo la modifica specifica che causava il problema. Anche se questo ha soddisfatto molti utenti di Reddit, i commentatori di Hacker News sono stati meno entusiasti. I segnali minacciosi erano evidenti anche in ottobre, quando fu introdotta la versione 6.6.

Tuttavia, la notizia ora è deludente per tutti i fan dei ragazzini spettrali là fuori. Il kernel contrassegnato dal famigerato “666” non durò affatto molto! Mercoledì era già stato sostituito dal kernel 6.6.7. Questa nuova versione è considerevolmente più consistente, con 268 file modificati e un ampio registro delle modifiche con ben 7,562 righe.

Con un kernel di così breve durata, non sorprende che questa volta non ci sarà un aggiornamento e una riedizione di Ubuntu Satanic Edition.®