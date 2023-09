L'accento irlandese massacrato in Starfield scatena polemiche

L'attesissimo gioco Starfield, sviluppato da Bethesda, è stato recentemente criticato per il suo accento irlandese mal eseguito. Sia i giocatori che i critici sono rimasti scioccati e delusi dalla rappresentazione dell'accento, che è stato descritto come un "abominio".

Il problema della falsificazione degli accenti non è nuovo nel mondo dei media, ma sembra che Starfield lo abbia portato a un livello completamente nuovo. Molte persone irlandesi, che hanno familiarità con le sfumature dei propri dialetti, hanno espresso la loro frustrazione per la rappresentazione imprecisa.

Anche se alcuni potrebbero obiettare che convincere veri attori irlandesi a dare voce a questi ruoli sarebbe la soluzione più semplice, ci si aspetta almeno che all'accento venga resa giustizia. Sfortunatamente, questo requisito fondamentale sembra essere stato trascurato nello sviluppo di Starfield.

Twitter è stato inondato di commenti che sottolineano la scarsa qualità dell'accento irlandese nel gioco. Alcuni lo hanno paragonato a un accento americano di base con l'uso occasionale di frasi irlandesi stereotipate. È stato definito “scioccante” e “incredibile” da coloro che l’hanno vissuto in prima persona.

Questo non è il primo caso di accento irlandese mal eseguito nel mondo dei giochi. Tuttavia, titoli recenti come Assassin's Creed Valhalla hanno fatto un lavoro molto migliore nel rappresentare accuratamente l'accento. È deludente vedere che Starfield non abbia colto l'obiettivo in questo senso.

Nonostante le polemiche sull'accento irlandese, Starfield è comunque riuscita a ottenere successo in altri settori. Il gioco ha ricevuto recensioni positive e ha ottenuto buoni risultati nelle vendite.

In conclusione, l'accento irlandese massacrato di Starfield ha suscitato indignazione tra giocatori e critici. È un chiaro esempio dell’importanza di una rappresentazione accurata nei media e serve a ricordare che dovrebbero essere compiuti maggiori sforzi per garantire l’autenticità nelle rappresentazioni di culture e accenti diversi.

Fonte:

– Nessun URL fornito.