Personalizza le vibrazioni del tuo iPhone per i singoli contatti

Se preferisci mantenere il tuo iPhone in modalità silenziosa o vibrazione ma vuoi comunque essere in grado di differenziare i messaggi o le chiamate in arrivo da diversi contatti, puoi personalizzare il loro modello di vibrazione. Modificando il modello di vibrazione, puoi visualizzare gli avvisi in arrivo senza dover fare affidamento sui suoni della suoneria.

Per personalizzare il modello di vibrazione per un contatto specifico, attenersi alla seguente procedura:

Avvia l'app Contatti sul tuo iPhone o tocca l'icona del telefono sul bordo inferiore della schermata principale e vai alla scheda Contatti. Tocca il nome del contatto che desideri modificare e seleziona Modifica. Scegli Suoneria o Suoneria testo. Tocca Vibrazione. In questa schermata puoi scegliere da un elenco di vibrazioni standard oppure crearne una personalizzata.

Se scegli di creare un modello di vibrazione personalizzato, segui questi passaggi aggiuntivi:

Usa il dito per toccare lo schermo dell'iPhone nella successione desiderata per creare una sequenza. Tocca Interrompi quando hai finito con il motivo. Tocca Gioca per testare il tuo progetto. Se vuoi rifare il tuo lavoro, seleziona Registra. Una volta che sei soddisfatto della vibrazione personalizzata, tocca Salva. Dai un nome al modello di vibrazione appena creato e tocca di nuovo Salva. Ciò aggiungerà la vibrazione personalizzata al tuo elenco di opzioni. Per eliminare una vibrazione personalizzata salvata, scorri verso sinistra sulla voce e tocca Elimina.

Proprio come le suonerie appena scaricate, qualsiasi modello di vibrazione personalizzato creato e salvato può essere utilizzato ovunque sia applicabile la funzione di vibrazione.

La personalizzazione dei modelli di vibrazione per i singoli contatti può essere un modo utile per schermare gli avvisi in arrivo senza essere disturbati da suonerie ad alto volume. Ti consente di riconoscere chi sta cercando di contattarti in base allo schema di vibrazione che gli hai assegnato.

Fonte:

Titolo dell'articolo: "Come impostare vibrazioni personalizzate dell'iPhone per i contatti"

Fonte: Lifewire