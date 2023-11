Sprigiona la potenza degli occhiali per realtà aumentata con iPhone 15 Pro

L’ultimo iPhone 15 Pro ha introdotto la funzionalità USB-C, offrendo un sistema di gestione dei cavi aggiornato. Ciò non solo garantisce una migliore organizzazione, ma fornisce anche il supporto dell'output video nativo. Con questa nuova funzionalità, gli utenti possono collegare facilmente il proprio iPhone a display esterni utilizzando un unico cavo. Immagina di trasmettere in streaming i tuoi programmi Netflix preferiti direttamente sulla TV della tua camera d'albergo: la comodità non ha eguali. Tuttavia, la compatibilità USB-C ha dato origine anche a una nuova categoria di accessori che migliora notevolmente la funzionalità del tuo iPhone, soprattutto quando sei in movimento.

Entra negli occhiali per realtà aumentata: un mercato in rapida crescita che offre una gamma di occhiali con schermi per proiettori integrati. Questi occhiali, con un prezzo compreso tra $ 300 e $ 500, offrono agli utenti un'esperienza visiva unica. Un'opzione degna di nota in questa categoria è Xreal Air, che presenta un display MicrOLED da 120 pollici a 0.68 Hz proiettato sugli obiettivi tramite uno specchio. Ciò consente agli utenti di vedere contemporaneamente sia il display che il mondo reale. Per immergerti ulteriormente e goderti i veri neri, puoi attaccare un cappuccio fisico sulla parte anteriore di questi occhiali per bloccare la luce esterna.

Gli occhiali Xreal Air non hanno una propria fonte di alimentazione. Prendono invece energia dai dispositivi a cui si collegano, proprio come molti monitor portatili USB-C sul mercato. Con il cavo da USB-C a USB-C incluso, puoi collegare facilmente gli occhiali Xreal Air al tuo iPhone 15 Pro, rispecchiando istantaneamente lo schermo sul display degli occhiali. Mentre l'impostazione predefinita rispecchia la schermata iniziale e le app del telefono, le app di streaming video che supportano l'uscita video offrono un video con orientamento orizzontale più coinvolgente durante la riproduzione di programmi o film.

Questi occhiali per realtà aumentata non sono essenziali solo per lo streaming video. Rendono il gioco più coinvolgente, soprattutto se combinati con il controller Backbone USB-C. Inoltre, offrono un'esperienza di navigazione web minimalista se abbinati a una tastiera Bluetooth. Inoltre, gli utenti possono inserire le proprie lenti graduate con l'inserto incluso o ordinare lenti personalizzate da HONSVR a un prezzo conveniente.

Per migliorare l'esperienza Xreal Air, puoi optare per l'accessorio Xreal Beam. Questo accessorio blocca il tuo display virtuale nello spazio relativo alla posizione della testa, riducendo ogni potenziale disagio. Xreal Beam funge anche da batteria di backup per attività di realtà aumentata e può connettersi a una varietà di dispositivi, comprese console di gioco come Nintendo Switch e PlayStation 5, fornendo un display virtuale fino a 300 pollici.

Sebbene l'imminente Vision Pro di Apple offra un'esperienza di realtà aumentata più avanzata, il suo costo più elevato e il rilascio il prossimo anno rendono opzioni come Xreal Air una scelta convincente per la maggior parte degli utenti. Questi occhiali offrono una gamma di funzionalità quotidiane e un fattore di forma elegante e discreto che può essere comodamente trasportato ovunque.

Domande frequenti

1. Posso collegare gli occhiali Xreal Air a dispositivi diversi dall'iPhone 15 Pro?

Sì, puoi connettere gli occhiali Xreal Air a una varietà di dispositivi, incluse console di gioco come Nintendo Switch e PlayStation 5, per un display virtuale più grande.

2. Sono disponibili lenti graduate per gli occhiali Xreal Air?

Sì, gli occhiali Xreal Air sono dotati di un inserto che consente agli utenti di aggiungere le proprie lenti da vista. In alternativa, è possibile ordinare obiettivi personalizzati da HONSVR a un prezzo conveniente.

3. In che modo l'accessorio Xreal Beam migliora l'esperienza?

L'accessorio Xreal Beam consente agli utenti di fissare il proprio display virtuale nello spazio rispetto alla posizione della testa, riducendo qualsiasi potenziale disagio o chinetosi. Serve anche come batteria di backup per attività di realtà aumentata.

4. Xreal Air è un'opzione conveniente rispetto al prossimo Vision Pro di Apple?

Sì, Xreal Air offre un'esperienza di realtà aumentata simile a un costo notevolmente inferiore. Con la sua disponibilità immediata e le funzionalità quotidiane, rappresenta una scelta convincente per la maggior parte degli utenti.