L'enorme iceberg A23a inizia il viaggio nell'oceano aperto

Secondo i recenti annunci del British Antarctic Survey, un iceberg da trilioni di tonnellate, noto come A23a, si è liberato dalla sua posizione al suolo e si sta ora spostando lentamente in acque aperte vicino all’Antartide. La dimensione colossale dell'iceberg è difficile da comprendere, misura 40 x 32 miglia nautiche, che è più grande dell'isola hawaiana di Oahu e circa tre volte più grande dell'isola di Manhattan a New York City.

Il viaggio dell'A23a iniziò quando faceva ancora parte di una piattaforma di ghiaccio e trasportava una stazione di ricerca sovietica. Tuttavia, nel corso degli anni ’1980, l’iceberg si staccò dalla piattaforma, trascinando con sé la stazione di ricerca. Da allora è rimasto incagliato sul fondale marino fino a poco tempo fa, quando ha iniziato a galleggiare via.

Sebbene A-76 abbia superato brevemente A23a come il più grande iceberg nel 2021 dopo essersi staccato dalla piattaforma di ghiaccio di Ronne, si è frammentato in pezzi più piccoli, consentendo ad A23a di rivendicare il suo titolo. Gli esperti stimano che l'iceberg abbia uno spessore compreso tra 1,000 e 1,200 piedi, il che lo rende davvero gigantesco.

Le radici di A23a possono essere fatte risalire all'inverno del 1986, quando si staccò dalla piattaforma di ghiaccio Filchner insieme ad altri due enormi iceberg, A22 e A24. Fu solo alla fine del 1991 che l'A23a si separò dagli altri iceberg e divenne un'entità indipendente.

Ora, mentre l’A23a si avventura ulteriormente nell’oceano aperto, le navi che navigano nelle acque vicino alla penisola antartica dovranno prestare attenzione e monitorare i loro radar per evitare potenziali collisioni con il gigantesco iceberg. È ancora da vedere dove finirà A23a, ma il suo movimento serve a ricordare la natura in continua evoluzione dell’ambiente antartico.