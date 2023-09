La M6 è stata classificata come l'autostrada meno popolare in Inghilterra per il secondo anno consecutivo

By

La M6 è stata nominata l'autostrada meno popolare d'Inghilterra per il secondo anno consecutivo, secondo un sondaggio condotto dall'organismo di vigilanza indipendente Transport Focus. Il sondaggio, denominato Strategic Roads User Survey, ha coinvolto oltre 9,000 partecipanti che hanno condiviso il loro feedback sul loro ultimo viaggio su un'autostrada o su una strada principale gestita da National Highways.

La M6, spesso definita la “spina dorsale della Gran Bretagna”, ha ottenuto il livello di soddisfazione più basso con una valutazione del 66%. Gli automobilisti hanno citato come principali lamentele ragioni quali cattive condizioni stradali, segnaletica obsoleta e limiti di velocità ingiustificati sulle autostrade intelligenti. Tuttavia, vale la pena notare che l'M6 ha mostrato un miglioramento rispetto all'anno precedente, dove aveva ottenuto il 59%.

In termini di soddisfazione complessiva, la M5 è stata valutata come l'autostrada più popolare d'Inghilterra, con un indice di soddisfazione complessivo dell'82%. Al secondo posto si è classificata la M40, anch'essa con un indice di soddisfazione dell'82%. Tra le principali strade "A", la A303, che collega la M3 e la A30 da Londra al Devon e alla Cornovaglia, ha ottenuto il livello di soddisfazione complessivo più alto con l'85%.

Transport Focus ha riferito che il 73% degli utenti della strada era soddisfatto del suo ultimo viaggio in autostrada o su una strada principale di tipo "A", un miglioramento rispetto alla valutazione del 69% dell'anno scorso. L'indagine serve come misura della strategia di investimento stradale del governo e ritiene le autostrade nazionali responsabili di offrire un'esperienza positiva ai clienti.

L’indagine ha inoltre evidenziato che i viaggi sulle autostrade intelligenti, attualmente sospese, hanno avuto livelli di soddisfazione inferiori rispetto alle strade senza sezioni intelligenti.

L'amministratore delegato di Transport Focus, Anthony Smith, ha sottolineato l'importanza di mantenere e migliorare le autostrade e le principali strade di tipo "A". Ha esortato le autostrade nazionali ad affrontare le questioni evidenziate dagli automobilisti per garantire viaggi sicuri e fluidi lungo queste rotte vitali.

L'indagine ha rivelato che la gestione dei lavori stradali è stata l'area con le prestazioni più basse, con solo il 48% degli intervistati che si è dichiarato soddisfatto. Il Direttore dell'esperienza cliente di National Highways, Pete Martin, ha riconosciuto l'importanza delle opinioni degli automobilisti e ha dichiarato che sono impegnati a comprendere e migliorare l'esperienza degli utenti della strada. Martin ha espresso soddisfazione per il miglioramento della soddisfazione generale e ha assicurato che National Highways continuerà a impegnarsi per garantire viaggi più sicuri e agevoli per ogni conducente.

