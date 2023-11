Art of Rally: una nuova esperienza di corsa portatile

Funselektor's Art of Rally, un gioco di corse acclamato dalla critica e lodato per la sua uscita su console, arriverà sulle piattaforme mobili il prossimo mese. Sviluppata da Noodlecake Games, la versione mobile promette di essere la migliore interpretazione portatile di questo gioco di corse elegante e dall'alto verso il basso.

L'imminente rilascio mira a correggere i problemi affrontati dal porting per Nintendo Switch, che ha ricevuto recensioni contrastanti a causa dei suoi difetti tecnici. Con la versione mobile, Noodlecake Games intende offrire un'esperienza superiore, ottimizzata specificamente per i dispositivi portatili.

Sebbene il gioco non sia ancora stato rilasciato, il trailer di gioco svelato di recente mostra immagini impressionanti e meccaniche fluide. Se il prodotto finale sarà all'altezza di queste aspettative, potrebbe potenzialmente diventare uno dei migliori giochi di corse disponibili su piattaforme mobili.

Per chi volesse provare le emozioni di Art of Rally sul proprio smartphone o tablet, sono già disponibili i preordini ad un prezzo scontato. Effettuando il preordine prima del lancio previsto, i giocatori potranno usufruire di uno sconto del 40%, rendendola una proposta ancora più interessante.

Il rilascio di Art of Rally sull'App Store è previsto per il 14 dicembre e le pre-registrazioni per gli utenti Android sono attive su Google Play. I fan della serie possono anche trovare maggiori informazioni sul sito ufficiale di Art of Rally e accedere al gioco su Steam.

Sia che tu scelga di provare Art of Rally su dispositivi mobili o altre piattaforme, preparati per un'esperienza di corsa esaltante piena di grafica meravigliosa e gameplay emozionante. Resta sintonizzato per ulteriori aggiornamenti e preparati a scendere sulle piste virtuali!

FAQ

1. Cos'è l'Arte del Rally?

Art of Rally è un gioco di corse sviluppato da Funselektor. Presenta una prospettiva dall'alto verso il basso unica e immagini eleganti.

2. Quando verrà rilasciato Art of Rally su dispositivi mobili?

Il rilascio di Art of Rally sull'App Store è previsto per il 14 dicembre.

3. Posso preordinare Art of Rally su dispositivo mobile?

Sì, i preordini sono disponibili sull'App Store per i dispositivi iOS. Effettuando il preordine potrai usufruire di uno sconto del 40%.

4. Dove altro posso giocare ad Art of Rally?

Oltre alle piattaforme mobili, Art of Rally è disponibile su console e PC. Può essere trovato su Nintendo Switch, Steam e altre piattaforme principali.