Lenovo si unisce al concorso Game Awards con Legion Go Handheld

Lenovo partecipa all'entusiasmo dei Game Awards annunciando un omaggio del suo dispositivo portatile Legion Go. Dopo l'annuncio di Valve di mettere in palio 100 OLED Steam Deck durante l'evento, Lenovo ha deciso di unirsi al divertimento offrendo 100 dispositivi Legion Go ai fortunati vincitori.

I Game Awards, condotti da Geoff Keighley, sono noti per gli emozionanti annunci di giochi e la cerimonia di premiazione, e quest'anno promette di non essere diverso. L'omaggio di Lenovo aumenta l'attesa e l'entusiasmo che circondano l'evento.

Il palmare Legion Go è un formidabile concorrente dello Steam Deck di Valve. Offre una fantastica esperienza di gioco in movimento, con caratteristiche e prestazioni impressionanti. Lenovo mette in palio il modello top di gamma da 1 TB, che normalmente costa $ 649, rendendolo un premio allettante per giocatori accaniti e appassionati.

Per partecipare al giveaway, le persone interessate possono partecipare per avere la possibilità di vincere il Legion Go a partire da domani alle 7:30 ET, in concomitanza con l'inizio dei The Game Awards. Il periodo di ingresso durerà fino alla fine dell'evento alle 11:00 ET, dando ai fan tutto il tempo per tentare la fortuna.

Che si tratti dello Steam Deck di Valve o del Legion Go di Lenovo, i giocatori hanno l'opportunità di vincere dispositivi portatili di fascia alta per migliorare la propria esperienza di gioco. I premi aggiungono un ulteriore livello di eccitazione e attesa ai Game Awards, rendendolo un evento da non perdere per gli appassionati di giochi di tutto il mondo.

Quindi segnati sull'agenda e preparati per i Game Awards il 7 dicembre alle 7:30 ET, non solo per gli annunci e i premi entusiasmanti, ma anche per la possibilità di vincere un dispositivo di gioco portatile top di gamma di Lenovo.