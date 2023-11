I candidati ai Game Awards saranno presto rivelati

By

Tra un solo mese, gli appassionati di videogiochi di tutto il mondo si riuniranno ancora una volta per celebrare i risultati più eccezionali del settore ai The Game Awards. Il rinomato conduttore Geoff Keighley supervisionerà il prestigioso evento, che è diventato un punto fermo nel calendario dei giochi mentre l'anno volge al termine. Nonostante l’attesa per lo spettacolo sia alta, l’elenco dei candidati è rimasto un segreto ben custodito – fino ad ora.

L'eccitazione ha raggiunto il culmine quando l'account Twitter ufficiale dei Game Awards ha recentemente annunciato l'imminente rivelazione degli ambiti candidati. Lunedì 13 novembre a mezzogiorno, ora della costa orientale della costa orientale, sia i giocatori che i professionisti del settore scopriranno finalmente chi è in lizza per il riconoscimento in “più di 30 categorie”. Si prevede che l'annuncio genererà un vortice di discussioni e speculazioni, soprattutto tra i fan devoti di Nintendo, poiché è probabile che i loro amati titoli avranno un posto di rilievo.

Mentre la comunità dei giocatori conta con entusiasmo i giorni che mancano a questa tanto attesa divulgazione, assicurati di segnarti sul calendario e unisciti all'entusiasmo. I Game Awards promettono di offrire uno sguardo accattivante sui giochi, gli sviluppatori e gli influencer più eccezionali dell'anno. Resta sintonizzato per la presentazione dei candidati e preparati per un'avvincente conversazione sui principali successi dell'industria dei giochi.

FAQ:

D: Cosa sono i Game Awards?

R: I Game Awards sono un evento annuale che celebra i risultati straordinari ottenuti nel settore dei giochi, mettendo in risalto giochi, sviluppatori e influencer eccezionali.

D: Quando verranno annunciati i candidati?

R: I nominati per i The Game Awards verranno rivelati lunedì 13 novembre a mezzogiorno, ora di New York.

D: Quante categorie avranno candidati?

R: Verranno annunciati i candidati in più di 30 categorie.

D: Ci saranno giochi Nintendo tra i nominati?

R: È molto probabile che i giochi Nintendo ricevano nomination, scatenando discussioni entusiaste tra i fan Nintendo.