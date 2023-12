Rivelati i candidati ai New Game Awards 2023: un'entusiasmante selezione di giochi

I Game Awards 2023 sono alle porte e gli appassionati di giochi di tutto il mondo aspettano con impazienza di vedere quali giochi porteranno a casa i prestigiosi premi. La lista dei candidati di quest'anno promette una selezione entusiasmante e diversificata di giochi di vari generi.

L'ambito premio Gioco dell'anno sarà conteso da sei titoli eccezionali. "Alan Wake 2" dei creatori di "Control" offre un'esperienza survival horror psicologica, in cui due protagonisti devono navigare in realtà separate per scoprire la verità dietro gli omicidi rituali.

"Baldur's Gate 3" porta i giocatori in un'epica campagna ambientata nell'universo di Dungeons & Dragons. Catturati dai Mind Flayers, i giocatori dovranno decidere se resistere alla loro corruzione o abbracciare nuovi poteri.

L'acclamato franchise "Marvel's Spider-Man 2" fa il suo ritorno, con Peter Parker e Miles Morales in un'emozionante avventura nella New York della Marvel. L'iconico cattivo Venom rappresenta una minaccia significativa per la vita degli eroi e per la città che proteggono.

I fan del survival horror si rallegreranno con il remake di "Resident Evil 4", che porta il classico del 2005 a nuovi livelli con un gameplay modernizzato e una grafica straordinaria.

"Super Mario Bros. Wonder" promette un'esperienza deliziosa e nostalgica, mentre "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" offre un altro capitolo epico del leggendario franchise.

Oltre alla categoria Gioco dell'anno, i Game Awards 2023 presentano anche varie altre categorie tra cui Miglior regia di gioco, Miglior narrativa, Miglior direzione artistica, Miglior colonna sonora e musica e Miglior design audio, tra le altre. Ciascuna categoria mette in mostra risultati eccezionali in diversi aspetti dello sviluppo e del design del gioco.

I Game Awards 2023 saranno trasmessi in streaming in diretta su YouTube, portando l'entusiasmo e l'attesa ai fan di tutto il mondo. Mentre l'industria dei giochi continua ad evolversi e ad allargare i confini, i candidati di quest'anno dimostrano l'incredibile talento e l'innovazione all'interno della comunità dei giochi.