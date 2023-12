Death Stranding 2: un nuovo trailer e una presentazione del gameplay attesi al TGA 2023

L'entusiasmo che circonda i Game Awards 2023 sta raggiungendo il suo apice mentre i fan attendono con impazienza l'annuncio del Gioco dell'anno. Con la forte concorrenza di quest'anno, i giocatori non possono fare a meno di chiedersi quale titolo vincerà. Tuttavia, le aspettative non finiscono qui. I fan hanno ricevuto un importante suggerimento che il famoso sviluppatore di giochi Hideo Kojima sarà presente all'evento.

L'assistente di Kojima, Ayako, ha recentemente postato sui social media confermando il suo arrivo a Los Angeles, un giorno prima dei The Game Awards. Anche l'organizzatore dell'evento, Geoff Keighley, ha risposto al post esprimendo la sua sorpresa. I fan, tuttavia, non erano convinti che Keighley non fosse a conoscenza della presenza di Kojima a Los Angeles.

Ora che la notizia della presenza di Kojima si è diffusa, i fan ipotizzano che potremmo vedere un nuovo trailer di Death Stranding 2. Non è insolito che Kojima faccia un annuncio del genere, dato che ha finalmente rivelato un trailer cinematografico di Death Stranding 2. evento dell'anno. Questa volta i fan sperano ancora di più, con la possibilità di vedere anche alcuni filmati di gameplay. Kojima riesce sempre a sorprendere il suo pubblico, quindi possiamo dire con certezza che possiamo aspettarci qualcosa di inaspettato da lui ai The Game Awards 2023.

Passando ad altre notizie, anche i fan del gioco horror multiplayer asimmetrico, Dead by Daylight, hanno qualcosa da aspettarsi. Gli sviluppatori hanno recentemente accennato a uno spinoff per giocatore singolo ambientato nello stesso amato universo horror. Sebbene nel loro annuncio non siano stati condivisi filmati o gameplay, hanno taggato The Game Awards, suggerendo una possibile rivelazione durante l'evento. Con una “prima mondiale” confermata, i fan di Dead by Daylight hanno motivo di essere entusiasti.

I Game Awards 2023 si preannunciano senza dubbio come un evento emozionante e memorabile per i giocatori di tutto il mondo. Con grandi nomi come Hideo Kojima e la promessa di rivelazioni elettrizzanti, i fan non vedono l'ora di vedere cosa ha in serbo per loro la serata.