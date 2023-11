La nuova collezione G-Shock collabora con la Charles Darwin Foundation

By

Quando si tratta di orologi di lusso, la maggior parte delle persone immagina orologi realizzati con metalli preziosi con intricati movimenti automatici. Esistono però delle eccezioni che mettono in discussione questa percezione. La rinomata linea G-Shock è da sempre sinonimo di durata e affidabilità, rendendola la scelta perfetta per un orologio di tutti i giorni.

Ora, G-Shock ha presentato una nuova collezione in collaborazione con la Charles Darwin Foundation. Il modello GW-B5600 introduce tre nuove finiture, inclusi due modelli neri e una variante gialla. Ogni orologio è associato a un animale diverso e lo mostra attraverso il quadrante e la retroilluminazione. Gli animali presenti sono lo squalo martello, il fringuello di Darwin e la tartaruga gigante delle Galapagos.

Per sottolineare ulteriormente la partnership, il logo della Charles Darwin Foundation è inciso sul fondello di ogni orologio. Inoltre, la band include la frase “Io sostengo la conservazione delle Galapagos” in spagnolo. Con ogni acquisto, una parte del ricavato verrà devoluto alla fondazione, sostenendo i suoi importanti sforzi di conservazione.

Internamente, il modello GW-B5600 presenta lo stesso modulo del modello G-Shock standard. Ciò consente agli utenti di connettere il proprio orologio all'app Casio sul proprio smartphone per la regolazione automatica dell'ora e una facile impostazione dell'orologio. Altre caratteristiche degne di nota includono una funzione di ora mondiale con 5 impostazioni, un cronometro, un timer, 5 allarmi giornalieri, un segnale orario orario, una retroilluminazione a LED e un calendario completamente automatico che si estende fino all'anno 2099.

In termini di durata della batteria, il GW-B5600 offre circa 10 mesi di ricarica con un uso regolare. Tuttavia, la modalità di risparmio energetico può prolungare la durata della batteria fino a 22 mesi se conservata al buio più totale. Inoltre, per chi preferisce non collegare l'orologio allo smartphone, l'orologio mantiene una precisione di +/-15 secondi al mese.

La nuova collezione G-Shock GW-B5600 sarà presto disponibile, offrendo agli appassionati di orologi un'opzione unica e rispettosa dell'ambiente da aggiungere alle loro collezioni.

FAQ:

D: Quali animali sono presenti nella nuova collezione G-Shock?

R: La nuova collezione G-Shock presenta animali come lo squalo martello, il fringuello di Darwin e la tartaruga gigante delle Galapagos.

D: In che modo la collaborazione sostiene gli sforzi di conservazione?

R: Con ogni acquisto del modello G-Shock GW-B5600, una parte del ricavato viene donata alla Charles Darwin Foundation, che sostiene la conservazione delle Galapagos.

D: Quali funzionalità offre il modello GW-B5600?

R: Il modello GW-B5600 offre funzionalità come la funzione ora mondiale con 5 impostazioni, un cronometro, un timer, 5 allarmi giornalieri, un segnale orario orario, una retroilluminazione a LED e un calendario completamente automatico.