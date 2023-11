La nuova chitarra Silver Sky in edizione limitata presentata da PRS

By

PRS Guitars ha annunciato il rilascio di una versione unica in edizione limitata della famosa chitarra Silver Sky di John Mayer. La Silver Sky 'Dead Spec' trae ispirazione dalla Alligator Stratocaster precedentemente posseduta dal compianto Jerry Garcia, chitarrista dei Grateful Dead. Questa variante è stata progettata appositamente per il recente tour Dead & Company di Mayer e segna la prima deviazione dal modello originale Silver Sky introdotto nel 2018.

Il Dead Spec Silver Sky ha fatto numerose apparizioni durante il tour d'addio di Dead & Company all'inizio di quest'anno, catturando l'attenzione dei fan e scatenando speculazioni su una nuova versione del modello esclusivo di Mayer. Anche se questo potrebbe non essere stato il piano iniziale, sia a Mayer che a PRS è apparso evidente che il Dead Spec Silver Sky possedeva una versatilità senza pari ed era troppo impressionante per tenerlo lontano dai fan.

Il Dead Spec Silver Sky vanta diverse modifiche degne di nota. Il leggero corpo in frassino palustre sostituisce il corpo originale in ontano, offrendo un carattere tonale distinto. La chitarra dispone anche di un sistema di ponti hardtail e di un design del ponte a corde passanti, che migliora il sostegno e la risonanza. L'inclusione di un preamplificatore Alembic Blaster con piastra in ottone rende omaggio all'originale Alligator Stratocaster e fornisce un ulteriore potenziamento del segnale e separazione delle note.

Riguardo alla Dead Spec Silver Sky, Mayer ha espresso la consapevolezza delle sue qualità eccezionali, dicendo: “Dopo aver suonato la Silver Sky progettata per il tour estivo Dead & Company del 2023, ho capito che la chitarra era speciale. È diventato subito evidente che questo non era solo uno strumento per un lavoro particolare, ma poteva essere estremamente versatile nelle mani di altri giocatori."

Limitato a sole 1,000 unità, Dead Spec Silver Sky è disponibile per il preordine al prezzo di $ 3,350 ciascuna. Gli appassionati di chitarra possono visitare il sito web di PRS Guitars per ulteriori informazioni su questa versione esclusiva.

