Svelato il primo filmato del DLC Jean-Claude Van Damme di Mortal Kombat 1

L'attesissimo videogioco Mortal Kombat 1 uscirà il 19 settembre 2023 per PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC tramite Steam ed Epic Games Store. Sviluppato da NetherRealm Studios e pubblicato da Warner Bros. Games, Mortal Kombat 1 ha già suscitato scalpore tra i fan.

Uno degli annunci più entusiasmanti è l'inclusione di Jean-Claude Van Damme come skin alternativa speciale per il personaggio di Johnny Cage. Questo DLC può essere sbloccato dai giocatori che acquistano la Premium Edition del gioco. La skin mostra Van Damme come appariva all'inizio degli anni '90, un cenno all'epoca in cui fu pubblicato il primo gioco di Mortal Kombat.

Il primo filmato del DLC Van Damme è stato rivelato durante un'intervista con Ed Boon, il co-creatore della serie Mortal Kombat, su Hot Ones di First We Feast. Boon ha affermato che l'idea di Van Damme come personaggio è nata quando inizialmente volevano creare un gioco basato sulla popolarità dell'attore in quel momento. Tuttavia, i loro tentativi di contattare Van Damme non hanno avuto successo.

Dopo anni di tentativi, sono finalmente riusciti a garantire la partecipazione di Van Damme a Mortal Kombat 1. Boon ha espresso il suo entusiasmo per l'idea di avere la voce di Van Damme nel gioco e lo ha descritto come un "momento di chiusura del cerchio".

Oltre al DLC Van Damme, preordinare il gioco garantirà ai giocatori la possibilità di giocare nei panni di Shang Tsung. La Premium Edition offre cinque giorni di accesso anticipato, accesso anticipato ai personaggi DLC e 1250 Dragon Krystals.

Dopo il lancio del gioco, i giocatori possono aspettarsi sei personaggi DLC aggiuntivi, tra cui Quan Chi, Omni Man, Ermac, Takeda, Peacemaker e Homelander. Questi personaggi amplieranno il già impressionante roster di Mortal Kombat 1.

