Victrix annuncia il controller Modular Pro per Xbox

Victrix, produttore leader di periferiche di gioco, ha rivelato che lancerà una versione Xbox del suo acclamato controller professionale modulare Pro BFG. Questa versione arriva dopo il successo dell'edizione PlayStation e mira a fornire ai giocatori Xbox lo stesso livello di personalizzazione e controllo.

L'edizione Xbox Pro BFG presenta un design elegante e modulare, che consente ai giocatori di creare i propri layout di pulsanti preferiti e passare facilmente tra diverse configurazioni durante il gioco, sia su console che su PC. Il controller incorpora le etichette dei pulsanti Xbox standard, inclusi i pulsanti di condivisione, menu e dashboard Xbox. Sarà disponibile in due eleganti combinazioni di colori, bianco e nero.

I preordini per Xbox Pro BFG saranno disponibili a gennaio presso il negozio online di Victrix, con il lancio del controller previsto per febbraio 2024. Il pacchetto include tre moduli principali, incluso un modulo sinistro reversibile con levetta e D-pad, oltre a due moduli di destra: uno con i quattro pulsanti frontali e la levetta standard e un altro progettato specificamente per i giochi di combattimento con sei pulsanti frontali.

Per migliorare ulteriormente l'esperienza di gioco, Xbox Pro BFG include quattro levette intercambiabili, che offrono lunghezze diverse e superfici diverse. Inoltre, viene fornito con quattro porte per levette, che consentono ai giocatori di modificare la gamma di movimento delle levette, oltre a tre stili di D-pad. Tutti questi componenti sono comodamente conservati in una resistente custodia rigida.

In linea con la sua controparte PlayStation, Xbox Pro BFG vanta una sensibilità del grilletto regolabile e quattro pulsanti posteriori rimappabili, offrendo ai giocatori ancora più opzioni di personalizzazione. Con la sua impressionante gamma di funzionalità e design, la versione Xbox del Pro BFG promette di essere uno dei principali contendenti nel mercato dei controller professionali.

Gli appassionati di giochi che hanno provato il controller PlayStation Pro BFG ne hanno elogiato le prestazioni e la versatilità, e ora i giocatori Xbox hanno la possibilità di sperimentare lo stesso livello di eccellenza di gioco. Tieni gli occhi aperti per il controller Xbox Pro BFG e scopri una nuova dimensione di controllo e personalizzazione per le tue sessioni di gioco.