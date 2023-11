Nuovo e migliorato: l'Echo Show di prossima generazione 8

L'Echo Show 8 ha ricevuto un aggiornamento significativo che lo rende un altoparlante intelligente con schermo ancora migliore. La caratteristica principale dell'Echo Show 8 di terza generazione è l'aggiunta di widget, che trasformano il dispositivo in un controller touchscreen altamente funzionale. Ora è più facile che mai accedere alle informazioni di cui hai bisogno senza fare affidamento esclusivamente sui comandi vocali. Sia che tu voglia controllare il tuo calendario, selezionare una playlist o controllare i tuoi dispositivi domestici intelligenti, i widget rendono la navigazione su Echo Show 8 un gioco da ragazzi. E la parte migliore è che i widget arriveranno anche sullo Show 8 di seconda generazione, rendendolo una valida alternativa se possiedi già quel modello.

Tuttavia, se stai cercando un controller per la casa intelligente, il nuovo Echo Show 8 offre un valore eccezionale. Ora funziona come un vero e proprio hub di casa intelligente, supportando vari protocolli come Zigbee, Thread e Matter. Con l'aggiunta del chip AZ2, il suo touchscreen è ora più scattante e reattivo. Ciò significa che non solo puoi controllare quasi tutti i dispositivi intelligenti della tua casa, ma puoi anche goderti la velocità e l'efficienza dell'hardware aggiornato.

Quando si tratta di qualità del suono, l’Echo Show 8 di terza generazione brilla davvero. Con un sistema di altoparlanti riprogettato e audio spaziale, l'esperienza audio è notevolmente migliore rispetto al suo predecessore. Anche se potrebbe non eguagliare la qualità audio di un altoparlante di fascia alta come l'HomePod, mantiene la sua qualità e offre prestazioni impressionanti a una frazione del prezzo.

È importante notare che Echo Show 8 è ancora un dispositivo Amazon e il suo schermo è progettato per incoraggiarti a effettuare acquisti. Tuttavia, con un po' di personalizzazione e personalizzazione, puoi disattivare le notifiche non necessarie e goderti un'esperienza pulita e ordinata. Inoltre, se sei interessato principalmente a utilizzare Echo Show 8 come cornice per foto digitali, Amazon offre una versione specializzata chiamata Echo Show 8 Photos Edition per ulteriori $ 10.

Nel complesso, l'Echo Show 8 di terza generazione è un aggiornamento utile, soprattutto per coloro che desiderano entrare nel mondo delle case intelligenti o espandere la propria configurazione esistente. Con le sue funzionalità avanzate di casa intelligente, una migliore qualità del suono e un'interfaccia utente migliorata, offre un eccellente rapporto qualità-prezzo per il suo prezzo. Che tu sia un appassionato di tecnologia o un utente occasionale, il nuovo Echo Show 8 impressionerà sicuramente per la sua versatilità e prestazioni.

FAQ

1. Posso utilizzare i widget sul vecchio Echo Show 8?

Sì, i widget saranno disponibili anche sull'Echo Show 8 di seconda generazione.

2. Quali protocolli di casa intelligente supporta il nuovo Echo Show 8?

Il nuovo Echo Show 8 funziona come hub Zigbee e router di confine Thread, oltre ad essere un controller Matter e hub Sidewalk.

3. Com'è la qualità del suono rispetto ai modelli precedenti?

L'Echo Show 8 di terza generazione presenta un sistema di altoparlanti riprogettato e audio spaziale, con conseguente qualità del suono notevolmente migliorata.

4. Posso personalizzare le notifiche e i suggerimenti su Echo Show 8?

Sì, puoi personalizzare il dispositivo per disattivare notifiche e suggerimenti non necessari, creando un'esperienza utente pulita e ordinata.

5. Esiste una versione di Echo Show 8 specifica per la visualizzazione di foto?

Sì, Amazon offre una versione specializzata chiamata Echo Show 8 Photos Edition, ottimizzata per una migliore esperienza con la cornice digitale.