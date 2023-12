Il giorno prima affronta un lancio roccioso su Steam con problemi di server e prestazioni

L'attesissimo rilascio di The Day Before su Steam è stato accolto con delusione poiché i giocatori hanno riscontrato vari problemi relativi al server e alle prestazioni. Molti utenti hanno inondato la pagina Steam del gioco di recensioni negative, esprimendo frustrazione per l'etichettatura del gioco come MMO open-world quando in realtà è più uno sparatutto a estrazione.

Numerosi giocatori hanno segnalato problemi come la caduta dei personaggi sulla mappa e l'impossibilità persino di avviare il gioco a causa del sovraccarico dei server. Il sovraccarico del server è stato riconosciuto dallo sviluppatore, FNTASTIC, che ha ammesso che i server nordamericani si stavano riempiendo troppo velocemente.

Tuttavia, non sono solo i problemi del server a preoccupare i giocatori. Alcuni utenti hanno sottolineato che gli zombie nel gioco, nonostante siano un aspetto centrale, non hanno la presenza minacciosa che ci si aspetta da un gioco di zombie. Ciò smorza ulteriormente l’esperienza di gioco per i giocatori.

Forse la cosa più preoccupante è la risposta dello sviluppatore al feedback negativo. Il server ufficiale The Day Before Discord ha temporaneamente bloccato i canali di discussione a causa della schiacciante tossicità che non sono in grado di gestire efficacemente. Questa decisione è stata presa per dare tempo alla situazione di calmarsi e per incanalare le segnalazioni di bug direttamente al team di sviluppo. I moderatori affermano che affrontare i bug più importanti e apportare correzioni cruciali è la loro massima priorità e una patch è già in lavorazione.

IGN ha contattato FNTASTIC per un commento e i giocatori attendono con ansia ulteriori aggiornamenti e miglioramenti a The Day Before. Nonostante il lancio difficile, i giocatori più appassionati sperano che lo sviluppatore risolva i problemi e sfrutti il ​​vero potenziale del gioco.

Segui Taylor, reporter di IGN, su Twitter @TayNixster per gli ultimi aggiornamenti sullo sviluppo continuo di The Day Before e sui miglioramenti futuri.