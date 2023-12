La polemica circonda il giorno prima del rilascio mentre i giocatori criticano i problemi del server

Un gioco open world etichettato come MMO, The Day Before, ha recentemente fatto il suo debutto su Steam in accesso anticipato. Tuttavia, il rilascio del gioco è stato tutt'altro che agevole, poiché i giocatori hanno espresso il loro disappunto e frustrazione per vari problemi relativi al server e alle prestazioni. Recensioni negative hanno inondato la pagina Steam del gioco, con i giocatori che ne hanno messo in dubbio il vero genere.

Secondo la recensione di un utente, il gioco sembra essere più uno sparatutto a estrazione piuttosto che l'esperienza open-world promessa. I giocatori hanno riscontrato numerosi bug e problemi tecnici, come i personaggi che cadevano attraverso la mappa subito dopo il filmato di apertura. Un collega ha persino caricato un video che mostrava questo famigerato bug, aggravando ulteriormente i problemi del gioco.

Sfortunatamente, i problemi del server hanno aggravato i problemi. Molti giocatori hanno sfogato le loro frustrazioni online, impossibilitati persino ad accedere al gioco a causa del sovraccarico dei server. FNTASTIC, lo sviluppatore del gioco, ha riconosciuto il sovraccarico dei server ma ha rassicurato i giocatori che i server funzionano, anche se si riempiono rapidamente.

Al di là dei problemi tecnici, i giocatori hanno anche espresso preoccupazione per la scarsa esperienza degli zombi. Nonostante sia un gioco di zombi, i non morti sembrano tutt'altro che minacciosi, diminuendo l'immersione complessiva del gioco.

Le critiche hanno sopraffatto gli sviluppatori a tal punto che sono stati costretti a bloccare la discussione nella maggior parte dei canali server del gioco ufficiale The Day Before Discord. L'alto livello di tossicità e la moderazione continua hanno ostacolato la segnalazione di bug e la risoluzione di problemi importanti. Una prossima patch è in lavorazione, ma resta da vedere se salverà la reputazione del gioco.

IGN ha contattato FNTASTIC per un commento, ma al momento della stesura di questo articolo non è stata ricevuta alcuna risposta.

In sintesi, il rilascio di The Day Before su Steam è stato rovinato da significativi problemi di server e prestazioni, che hanno portato a recensioni negative da parte dei giocatori. Il vero genere del gioco è stato messo in discussione, con alcuni giocatori che lo etichettano come uno sparatutto a estrazione piuttosto che come un MMO open-world. FNTASTIC sta affrontando difficoltà nel gestire le travolgenti critiche e tossicità, provocando un blocco temporaneo dei canali di discussione nel loro server Discord ufficiale.