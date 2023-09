L'Universo è davvero piccolo?

By

Un nuovo studio pubblicato sul server di prestampa arXiv mette in discussione la convinzione che l’universo sia molto più grande di quello che possiamo osservare. Mentre la maggior parte dei cosmologi sostiene che l’universo osservabile è solo una piccola parte di una creazione inimmaginabilmente vasta, questo articolo suggerisce che l’universo osservabile è per lo più tutto ciò che esiste.

Uno dei motivi per cui i cosmologi credono che l’universo sia grande è la distribuzione degli ammassi di galassie. Se l’universo non si estendesse oltre ciò che possiamo vedere, le galassie si raggrupperebbero verso la nostra regione senza alcuna asimmetria. Tuttavia, il fatto che le galassie si raggruppano su scala simile in tutto l’universo visibile indica che l’universo osservabile è omogeneo e isotropo.

Un altro punto da considerare è che lo spaziotempo è piatto. Se così non fosse, la nostra visione delle galassie lontane sarebbe distorta. Tuttavia, in base alle nostre osservazioni, la piattezza dello spaziotempo implica che l’universo sia almeno 400 volte più grande dell’universo osservabile.

Significativa è anche l’uniformità quasi perfetta del fondo cosmico a microonde (CMB). Gli astronomi hanno proposto che l’inflazione cosmica iniziale, un periodo di enorme espansione dopo il Big Bang, potrebbe spiegare questa uniformità. Se fosse vero, ciò suggerirebbe che l’universo è nell’ordine di 10^26 volte più grande di quello che possiamo osservare.

Tuttavia, entra in gioco la teoria delle stringhe. I modelli teorici della teoria delle stringhe compatibili con la gravità quantistica e altri fattori importanti spesso non implicano un’inflazione cosmica precoce. Si dice che questi modelli si trovino nella “palude” delle teorie che non sono promettenti.

In questo nuovo studio, gli autori esplorano le strutture a dimensione superiore all’interno della teoria delle stringhe come alternativa all’iniziale inflazione cosmica. Considerando gli universi di dimensione superiore, suggeriscono che l’universo potrebbe essere solo cento o mille volte più grande di quello che possiamo osservare.

Sebbene si tratti di un concetto affascinante, è importante notare che si tratta ancora di modelli teorici e sono necessarie ulteriori ricerche per determinare se descrivono accuratamente il nostro universo.

