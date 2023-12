Esplorando l'affascinante storia delle banconote da 1976 dollari del 2

Nel corso della storia, gli Stati Uniti hanno rilasciato vari oggetti commemorativi per celebrare traguardi importanti. Un esempio significativo di ciò è la serie di banconote da 1976 dollari della Federal Reserve del 2, introdotta durante il bicentenario dell'indipendenza americana. Questa banconota da $ 2 presentava un disegno sul retro che continua ad essere utilizzato oggi, rendendola una scelta popolare tra i collezionisti di carta moneta.

La banconota da 2 dollari del Bicentenario è stata uno dei tanti prodotti numismatici emessi per celebrare questa occasione. La zecca degli Stati Uniti pubblicò una serie di medaglie a partire dal 1972 e nel 1973 il presidente Richard M. Nixon autorizzò disegni commemorativi sulle monete da un quarto, mezzo dollaro e dollaro. Inoltre, a queste denominazioni coniate nel 1975 e nel 1976 è stata aggiunta una doppia data.

Alla fine del 1975, il Bureau of Engraving and Printing (BEP) annunciò che avrebbe prodotto la serie di banconote da 1976 dollari della Federal Reserve del 2 come tributo al Bicentenario degli Stati Uniti. Queste banconote presentavano un'incisione raffigurante la firma della Dichiarazione di Indipendenza, rendendole un'aggiunta unica alla serie di banconote da 2 dollari. È importante notare che, sebbene il design sia stato ispirato dal Bicentenario, questa particolare serie non era un'emissione commemorativa ma piuttosto una parte permanente della valuta cartacea circolante in America.

Il design del quadrante della serie FRN da $ 1976 del 2 è rimasto sostanzialmente invariato, ad eccezione del sigillo del Tesoro e dei numeri di serie, che erano verdi. Tuttavia, il design del dorso ha subito una revisione completa. La rappresentazione tradizionale del Monticello di Thomas Jefferson è stata sostituita con una riproduzione del dipinto di John Trumbull intitolato “Dichiarazione di indipendenza”.

La banconota da 2 dollari del Bicentenario non è stata la prima volta che il dipinto di Trumbull è apparso sulla carta moneta statunitense. Nel 1863 figurava sul retro delle banconote da 100 dollari della Banca nazionale. Per il Bicentenario, il dipinto è stato suddiviso in quattro sezioni, ciascuna sezione stampata su uno dei quattro francobolli commemorativi emessi.

Furono stampate un totale di 590,720,000 banconote da $ 1976 del Bicentenario della serie 2 e la loro produzione terminò nel 1978. Queste banconote portano le firme del segretario al Tesoro William E. Simon e del tesoriere Francine Irving Neff. Tra le varianti più scarse ci sono le note Star, di cui la Friedberg-1935-J* è la più rara di questa serie.

Nonostante le speranze che la banconota da 2 dollari ottenesse una più ampia accettazione nel commercio e riducesse potenzialmente la domanda di banconote da 1 dollaro della Federal Reserve, queste banconote non circolarono ampiamente. In alcune zone, infatti, i tentativi di spendere banconote da 2 dollari presso esercizi commerciali hanno addirittura portato ad arresti. Tuttavia, la maggior parte delle banconote da $ 1976 della serie 2 sono abbondanti e convenienti.

Il rilascio della serie di banconote da 1976 dollari della Federal Reserve del 2 ha anche ispirato un interessante connubio tra hobby notafilici e filatelici. Molte persone hanno portato queste banconote agli uffici postali il giorno del loro rilascio, hanno apposto dei francobolli direttamente su di esse e hanno fatto annullare i francobolli. Sebbene queste banconote stampate non abbiano un valore significativo oltre il loro valore nominale, i collezionisti possono cercare banconote da luoghi specifici che abbiano per loro un significato personale.

Le banconote da 1976 dollari del Bicentenario della serie 2 possono essere trovate anche in vari prodotti della zecca statunitense, come il set di monete e valute del 1994° anniversario di Thomas Jefferson del 250. Attualmente, Paper Money Guaranty (PMG) riporta un totale di 18,462 eventi di classificazione per le banconote da $ 1976 del Bicentenario del 2 provenienti da tutte le 12 banche della Federal Reserve, comprese 5,538 banconote Star.

Che tu sia un collezionista o semplicemente interessato alla storia della valuta statunitense, le banconote da 1976 dollari della serie 2 rappresentano una parte intrigante del patrimonio numismatico americano. Quindi, tieni gli occhi aperti per queste fatture; non sai mai quando potresti imbatterti in uno in circolazione o trovarlo in un set da collezione unico.